3. Liga, Gruppe 2 Appenzell gewinnt deutlich gegen Rüthi Appenzell behielt im Spiel gegen Rüthi am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:0.

(chm)

Das Tor von Lars Manser in der 10. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Appenzell. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Appenzell stellte Roger Fässler in Minute 38 her. Leon Keller baute in der 83. Minute die Führung für Appenzell weiter aus (3:0).

Appenzell erhöhte in der 86. Minute seine Führung durch David Köppel weiter auf 4:0. David Köppel traf per Elfmeter. Das letzte Tor der Partie erzielte Marco Inauen, der in der 88. Minute die Führung für Appenzell auf 5:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Rüthi erhielten Marc Schneider (32.) und Imer Kamberi (45.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Appenzell erhielt: Josef Peterer (29.)

Appenzell machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 4. Für Appenzell ist es der zweite Sieg in Serie.

Appenzell spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Rorschach-Goldach 17 2 (Platz 9). Das Spiel findet am 27. Juni statt (16.00 Uhr, Sportanlage Kellen, Tübach).

Für Rüthi hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 3. Rüthi hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Rüthi in einem Heimspiel mit FC Teufen 1 (Platz 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 27. Juni statt (16.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

Telegramm: FC Appenzell 1 - FC Rüthi 1 5:0 (2:0) - Schaies, Appenzell – Tore: 10. Lars Manser 1:0. 38. Roger Fässler 2:0. 83. Leon Keller 3:0. 86. David Köppel (Penalty) 4:0.88. Marco Inauen (Penalty) 5:0. – Appenz: Michael Räss, Raphael Breu, Roger Fässler, Andrej Hörler, Lorenz Keller, Michael Dörig, Fabian Koller, Simon Baumann, Jonas Signer, Lars Manser, Josef Peterer. – Ruethi: Roman Blaser, Nino Schnüriger, Fabian Kobler, Ugur Aydin, Imer Kamberi, Robin Sonderegger, Pascal Zäch, Marco List, Bernhard Allgäuer, Nderim Bektasi, Marc Schneider. – Verwarnungen: 29. Josef Peterer, 32. Marc Schneider, 45. Imer Kamberi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Heiden 1 - FC Rorschach-Goldach 17 2 0:4, FC Teufen 1 - FC Rebstein 1 3:1, FC Appenzell 1 - FC Rüthi 1 5:0, USV Eschen/Mauren 2 - FC Speicher 1 5:0

Tabelle: 1. FC Steinach 1 9 Spiele/23 Punkte (30:11). 2. KF Dardania St. Gallen 1 9/21 (30:12), 3. FC Rüthi 1 10/19 (31:23), 4. FC Appenzell 1 10/14 (27:19), 5. FC Widnau 2 9/13 (24:23), 6. FC Diepoldsau-Schmitter 1 9/13 (18:17), 7. USV Eschen/Mauren 2 10/13 (17:16), 8. FC Rebstein 1 10/13 (20:21), 9. FC Rorschach-Goldach 17 2 10/12 (18:26), 10. FC Teufen 1 10/11 (25:35), 11. FC Speicher 1 10/8 (25:34), 12. FC Heiden 1 10/4 (10:38).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.06.2021 07:01 Uhr.