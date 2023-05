3. Liga, Gruppe 3 Appenzell gewinnt deutlich gegen Fortuna SG Appenzell behielt im Spiel gegen Fortuna SG am Dienstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:0.

(chm)

Simon Baumann traf in der 9. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Appenzell. Luca Hörler sorgte in der 46. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Appenzell. Appenzell erhöhte in der 52. Minute seine Führung durch Dimitri Wyss weiter auf 3:0.

Appenzell erhöhte in der 68. Minute seine Führung durch Luca Hörler weiter auf 4:0. Das letzte Tor der Partie erzielte Dimitri Wyss, der in der 70. Minute die Führung für Appenzell auf 5:0 ausbaute.

Eine einzige gelbe Karte gab es bei Appenzell, Lars Schneider (11.) kassierte sie. Fortuna SG blieb ohne Karte.

Die Abwehr von Fortuna SG kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 71 Gegentore in 19 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.7 Toren pro Match (Rang 12).

Appenzell rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 10. Appenzell hat bisher viermal gewonnen, zwölfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Appenzell trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Abtwil-Engelburg 2 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 27. Mai statt (16.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Fortuna SG verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Fortuna SG hat bisher noch nie gewonnen. Zweimal spielte das Team unentschieden. 17 Spiele gingen verloren.

Fortuna SG tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Besa 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 27. Mai statt (16.30 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Telegramm: FC Appenzell 1 - FC Fortuna SG 1 5:0 (2:0) - Schaies, Appenzell – Tore: 9. Simon Baumann 1:0. 46. Luca Hörler 2:0. 52. Dimitri Wyss 3:0. 68. Luca Hörler 4:0. 70. Dimitri Wyss 5:0. – Appenz: Hans Höhener, Lars Schneider, Andrej Hörler, Alem Alic, Marco Hörler, Michael Dörig, Luca Hörler, Simon Baumann, Dimitri Wyss, Lars Manser, Kevin Streule. – Fortuna SG: Sebastian Huarte, Emin Ordu, Patrick Menzi, Roberto Licci, Perparim Shala, David Koller, Alessandro Amodeo, Felix Brinkert, Elias Lukas Leitner, Florin Hellmüller, Christian Städler. – Verwarnungen: 11. Lars Schneider, 23. Roberto Licci, 56. David Koller, 85. Philipp Knittel.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.05.2023 19:21 Uhr.