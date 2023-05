4. Liga, Gruppe 5 Appenzell bezwingt auswärts St. Otmar St. Otmar lag gegen Appenzell deutlich vorne, nämlich 2:0 (33. Minute) - und verlor dennoch. Appenzell feiert einen 4:2-Auswärtssieg.

(chm)

Das Skore eröffnete Tobias Krüsi in der 31. Minute. Er traf für St. Otmar zum 1:0. St. Otmar baute die Führung in der 33. Minute (Luca Di Nunzio) weiter aus (2:0). Dank dem Treffer von Roger Zwingli (50.) reduzierte sich der Rückstand für Appenzell auf ein Tor (1:2).

Bis zum Ausgleich für Appenzell dauerte es nur zwei Minuten: Torschütze war erneut Roger Zwingli. Mohamed Omar Ali traf in der 54. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Appenzell. Nur ein Minute später traf Mohamed Omar Ali erneut, so dass es in der 55. Minute 4:2 für Appenzell hiess.

Bei St. Otmar sah Marco Morciano (93.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Tobias Krüsi (53.), Tiago Miguel Ramalho Piairo (86.) und Anto Bosnjak (90.). Die einzige gelbe Karte bei Appenzell erhielt: Alessio Maselli (40.)

In der Abwehr gehört Appenzell zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Zahlreiche Gegentore sind für St. Otmar ein relativ häufiges Phänomen. Die total 43 Gegentore in 16 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.7 Toren pro Match (Rang 7).

Die Tabellensituation hat sich für Appenzell nicht verändert. 22 Punkte bedeuten Rang 5. Appenzell hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Appenzell geht es auf fremdem Terrain gegen FC Amriswil 2b (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am Mittwoch (24. Mai) statt (20.15 Uhr, Tellenfeld, Amriswil).

Für St. Otmar hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 6. Nach zwei Siegen in Serie verliert St. Otmar erstmals wieder.

St. Otmar tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Sarajevo 92 92 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 4. Juni (11.00 Uhr, Lerchenfeld, St. Gallen).

Telegramm: FC St. Otmar 1a - FC Appenzell 2 2:4 (2:0) - Lerchenfeld, St. Gallen – Tore: 31. Tobias Krüsi 1:0. 33. Luca Di Nunzio 2:0. 50. Roger Zwingli 2:1. 52. Roger Zwingli 2:2. 54. Mohamed Omar Ali 2:3. 55. Mohamed Omar Ali 2:4. – St.Otmar: Nikola Arbutina, Dario Faé, Tobias Krüsi, Ilir Ukaj, Stefano Morciano, Matthias Althaus, Tiago Miguel Ramalho Piairo, Luca Di Nunzio, Joaquim Jorge Marques Carvalho, Remo Künzler, Marco Morciano. – Appenz: Michael Räss, Marvin Schneider, Laurin Manser, Alessio Maselli, Andreas Rusch, Mario Breitenmoser, Marcel Koch, Manuel Fässler, Roger Zwingli, Michael Büchler, Mohamed Omar Ali. – Verwarnungen: 40. Alessio Maselli, 53. Tobias Krüsi, 86. Tiago Miguel Ramalho Piairo, 90. Anto Bosnjak – Ausschluss: 93. Marco Morciano.

