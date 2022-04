4. Liga, Gruppe 6 Amriswil gewinnt klar gegen KS-Sulgen Sieg für Amriswil: Gegen KS-Sulgen gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:1.

(chm)

KS-Sulgen ging zunächst in der 41. Minute in Führung, als Gökhan Baris Demircan zum 1:0 traf. In der 53. Minute gelang Amriswil jedoch durch Fitim Asipi der Ausgleich. Almir Ahmedi traf in der 60. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Amriswil.

In der 77. Minute baute Shpetim Esati den Vorsprung für Amriswil auf zwei Tore aus (3:1). Rene Vogrin schoss das 4:1 (94. Minute) für Amriswil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei KS-Sulgen erhielten Erhan Erden (24.), Arlind Bitiqi (27.) und Gökhan Baris Demircan (89.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Amriswil erhielt: Esned Shemshi (62.)

Zahlreiche Gegentore sind für KS-Sulgen ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 47 Tore in zehn Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.7 Toren pro Spiel (Rang 10).

Mit dem Sieg rückt Amriswil um einen Platz nach vorne. 15 Punkte bedeuten Rang 4. Amriswil hat bisher fünfmal gewonnen und fünfmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Amriswil daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Weinfelden-Bürglen 1a. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (19.00 Uhr, Tellenfeld, Amriswil).

KS-Sulgen verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. KS-Sulgen hat bisher einmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

KS-Sulgen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Bischofszell 2 (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 24. April (17.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Telegramm: FC KS-Sulgen 1 - FC Amriswil 2 1:4 (1:0) - Thurfeld, Schönenberg – Tore: 41. Gökhan Baris Demircan 1:0. 53. Fitim Asipi 1:1. 60. Almir Ahmedi 1:2. 77. Shpetim Esati 1:3. 94. Rene Vogrin 1:4. – Ks Sulgen: Raphael Klotz, Amel Havziji, Djafer Alusheski, Salem Jusufi, Erhan Erden, Elham Veseli, Elldin Rexha, Ilker Demirkiran, Emir Memeti, Mevlan Avdiji, Gökhan Baris Demircan. – Amriswil: Dominik Streller, Faton Ajruli, Esned Shemshi, Manuel Acan, Ramon Brivio, Filip Prenrecaj, Sascha Brivio, Valerio Manzari, Edon Velija, Almir Ahmedi, Fitim Asipi. – Verwarnungen: 24. Erhan Erden, 27. Arlind Bitiqi, 62. Esned Shemshi, 89. Gökhan Baris Demircan.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 6:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.04.2022 10:53 Uhr.