4. Liga, Gruppe 6 Amriswil bezwingt im ersten Spiel auswärts Calcio Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Amriswil auswärts gegen Calcio 4:2.

(chm)

Den Auftakt machte Leon Ljimani, der in der 32. Minute für Amriswil zum 1:0 traf. Sascha Brivio sorgte in der 50. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Amriswil. Der Anschlusstreffer für Calcio zum 1:2 kam in der 55. Minute. Verantwortlich dafür war Reda Laidouci.

Jusuf Shala glich in der 61. Minute für Calcio aus. Es hiess 2:2. Leon Ljimani traf in der 85. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Amriswil. Das letzte Tor der Partie fiel in der 92. Minute, als Amet Jonuzi die Führung für Amriswil auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Calcio sah Alajdin Pajaziti (29.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Gelbe Karten gab es bei Amriswil für Armend Fetahu (20.) und Edon Velija (91.).

In der Tabelle steht Amriswil nach dem ersten Spiel auf Rang 4. Für Amriswil geht es zuhause gegen FC Henau 2 weiter. Das Spiel findet am 28. August statt (19.00 Uhr, Tellenfeld, Amriswil).

Nach dem ersten Spiel steht Calcio auf dem siebten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Calcio daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Uzwil 3a zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (11.00 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

Telegramm: AS Calcio Kreuzlingen 2 - FC Amriswil 2 2:4 (0:1) - Döbeli, Kreuzlingen – Tore: 32. Leon Ljimani 0:1. 50. Sascha Brivio 0:2. 55. Reda Laidouci 1:2. 61. Jusuf Shala 2:2. 85. Leon Ljimani 2:3. 92. Amet Jonuzi 2:4. – Calcio: Sven Kustos, Cosimo Tassone, Leonardo Battaglia, Alajdin Pajaziti, Cihad Bilir, Loris Laneve, Vincenzo Maiorana, Aridon Shaqiri, Enis Latifi, Reda Laidouci, Jusuf Shala. – Amriswil: Faton Ajruli, Armend Fetahu, Marc Mauchle, Ulises Gabriel Blatto Abrigo, Daut Kamberi, Sascha Brivio, Denis Smajovik, Fitim Asipi, Valerio Manzari, Almir Ahmedi, Leon Ljimani. – Verwarnungen: 20. Armend Fetahu, 91. Edon Velija – Ausschluss: 29. Alajdin Pajaziti.

Tabelle: 1. FC Niederwil 1 1 Spiel/3 Punkte (11:0). 2. FC Weinfelden-Bürglen 1a 1/3 (5:0), 3. SC Berg 1 1/3 (4:1), 4. FC Amriswil 2 1/3 (4:2), 5. FC Zuzwil 2 1/3 (2:1), 6. FC Uzwil 3a 1/0 (1:2), 7. AS Calcio Kreuzlingen 2 1/0 (2:4), 8. FC Henau 2 1/0 (1:4), 9. FC Bischofszell 2 1/0 (0:5), 10. FC KS-Sulgen 1 1/0 (0:11).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 6 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 19:02 Uhr.