2. Liga, Gruppe 1 Altstätten und Ems teilen sich Punkte Im Spiel zwischen Altstätten und Ems hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 4:4.

(chm)

Altstätten war dreimal in Führung. Ems lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 4:4 schaffte Altstätten in der 73. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

Zuletzt ging Ems in der 62. Minute durch Janique Gringer 4:3 in Führung. Den Ausgleich für Altstätten erzielte Adis Hujdur. Er war in der 73. Minute erfolgreich. Für ihn war es der zweite Treffer der Partie.

Die Torschützen für Altstätten waren: Adis Hujdur (2 Treffer), Sahin Irisme (1 Treffer) und Amar Uzunovic (1 Treffer). Bei Ems schoss Janique Gringer gleich drei Tore. Getroffen hat zudem Agon Topalli (1 Tore).

Im Spiel gab es total sieben Karten. Altstätten kassierte vier gelbe Karten. Bei Ems erhielten Agon Topalli (73.), Livio Bonderer (81.) und Hanad Beso (92.) eine gelbe Karte.

Altstätten hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 15 Spielen, in denen die Offensive 45 Tore erzielte.

Keine Änderung in der Tabelle für Altstätten: 25 Punkte bedeuten Rang 4. Altstätten hat bisher sechsmal gewonnen, zweimal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Altstätten spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Flawil 1 (Platz 7). Das Spiel findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Nach dem Unentschieden büsst Ems in der Tabelle ein und liegt neu mit 24 Punkten auf Rang 6. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Ems hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Ems tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Winkeln SG 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (15.00 Uhr, EMS).

Telegramm: FC Altstätten 1 - FC Ems 1 4:4 (2:1) - GESA, Altstätten – Tore: 30. Adis Hujdur 1:0. 33. Janique Gringer (Penalty) 1:1.43. Sahin Irisme (Penalty) 2:1.47. Agon Topalli 2:2. 54. Amar Uzunovic 3:2. 57. Janique Gringer 3:3. 62. Janique Gringer 3:4. 73. Adis Hujdur 4:4. – Altstätten: Mirel Eugster, Carlo Göldi, Simon Eugster, Baris Civez, Tobia Walt, Sandro Hutter, Manuel Stüdli, Amar Uzunovic, Sahin Irisme, Adis Hujdur, Deniz Mujic. – Ems: Balazs Egyed, Karthik Koneswarasingam, Hanad Beso, Enes Salihagic, Mahir Beso, Samir Limani, Janique Gringer, Andri Hunger, Pierin Frizzoni, Livio Bonderer, Agon Topalli. – Verwarnungen: 36. Carlo Göldi, 73. Agon Topalli, 79. Mirel Eugster, 81. Livio Bonderer, 90. Patrick Babic, 92. Hanad Beso, 95. Yanik Lüchinger.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2023 00:37 Uhr.