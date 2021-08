3. Liga, Gruppe 2 Altstätten und Buchs spielen unentschieden Altstätten und Buchs trennen sich in ihrem jeweils zweiten Spiel 1:1-Unentschieden.

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Altstätten die Führung. Torschütze in der 8. Minute war Taras Zinko. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 13. Minute traf Ivan Quintans für Buchs.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Buchs gab es vier gelbe Karten. Bei Altstätten erhielten Tobia Walt (32.) und Fisnik Berisha (51.) eine gelbe Karte.

In der Tabelle steht Altstätten nach dem zweiten Spiel auf Rang 3 (vier Punkte). Für Altstätten geht es auswärts gegen FC Widnau 2 weiter. Diese Begegnung findet am 5. September statt (14.00 Uhr, Aegeten, Widnau).

Buchs liegt nach Spiel 2 mit vier Punkten auf Rang 2. Buchs spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen USV Eschen/Mauren 2. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (16.00 Uhr, Rheinau Buchs, Buchs).

Telegramm: FC Altstätten 1 - FC Buchs 1 1:1 (1:1) - GESA, Altstätten – Tore: 8. Taras Zinko 1:0. 13. Ivan Quintans 1:1. – Altstätten: Mirel Eugster, Carlo Göldi, Simon Lichtenstern, Simon Eugster, Maurin Brülisauer, Loris Liiro Peluso, Fisnik Berisha, Tobia Walt, Mergim Osmani, Adis Hujdur, Taras Zinko. – Buchs: Andreas Schnabl, Ramon Solinger, Pascal Schlegel, Tolga Han Ünlü, Ivan Quintans, Cyrill Schlegel, Burak Eris, Aulon Rexhepi, Elton Aliji, Adnan Mutapcija, Mentor Memeti. – Verwarnungen: 29. Aulon Rexhepi, 32. Tobia Walt, 45. Burak Eris, 51. Fisnik Berisha, 60. Cyrill Schlegel, 64. Pascal Schlegel.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Rebstein 1 - FC Staad 1 1:1, FC Altstätten 1 - FC Buchs 1 1:1

Tabelle: 1. FC Staad 1 2 Spiele/4 Punkte (9:1). 2. FC Buchs 1 2/4 (4:2), 3. FC Altstätten 1 2/4 (3:2), 4. FC Triesen 1 2/4 (7:3), 5. FC Rebstein 1 2/4 (2:1), 6. FC Schaan 1 2/3 (7:3), 7. FC Diepoldsau-Schmitter 1 2/3 (6:4), 8. USV Eschen/Mauren 2 2/3 (3:8), 9. FC Rüthi 1 2/3 (4:3), 10. FC Triesenberg 1 2/1 (2:6), 11. FC Widnau 2 2/0 (1:11), 12. FC Rheineck 1 2/0 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 21:17 Uhr.