3. Liga, Gruppe 2 Altstätten setzt Siegesserie auch gegen Eschen/Mauren fort Altstätten setzt seine Siegesserie auch gegen Eschen/Mauren fort. Das 4:0 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

Per Penalty traf Sahin Irisme in der 34. Minute zur 1:0-Führung für Altstätten. Altstätten baute die Führung in der 42. Minute (Sandro Walt) weiter aus (2:0). Sandro Walt erzielte nur neun Minuten später auch das 3:0 für Altstätten. Nach einem Eigentor von Nicolas Kaiser hiess es in der 78. Minute 4:0 für Altstätten.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Altstätten den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3 Mal pro Partie.

Die Abwehr von Eschen/Mauren kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.4 Tore pro Partie (Rang 11).

Die Tabellensituation bleibt für Altstätten unverändert. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 2. Für Altstätten ist es der vierte Sieg in Serie.

Für Altstätten geht es auswärts gegen FC Rebstein 1 (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 31. Oktober statt (14.30 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Für Eschen/Mauren hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 11. Eschen/Mauren hat bisher einmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Eschen/Mauren geht es auswärts gegen FC Rüthi 1 (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 30. Oktober (15.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

Telegramm: FC Altstätten 1 - USV Eschen/Mauren 2 4:0 (2:0) - GESA, Altstätten – Tore: 34. Sahin Irisme (Penalty) 1:0.42. Sandro Walt 2:0. 51. Sandro Walt 3:0. 78. Eigentor (Nicolas Kaiser) 4:0. – Altstätten: Drilon Demiri, Noah Zünd, Simon Eugster, Damian Moser, Simon Lichtenstern, Sandro Walt, Manuel Stüdli, Tobia Walt, Fisnik Berisha, Mergim Osmani, Sahin Irisme. – Eschen/Mauren: Matijas Dunder, Ramon Schwendener, Salih Ibradzic, Nicolas Nipp, Severin Weibel, David Meier, Frederik Weibel, Marius Hilti, Moritz Nipp, Joshua Eggenberger, Nicolas Kaiser. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Widnau 2 - FC Rüthi 1 0:1, FC Altstätten 1 - USV Eschen/Mauren 2 4:0

Tabelle: 1. FC Buchs 1 9 Spiele/23 Punkte (26:7). 2. FC Altstätten 1 9/22 (27:14), 3. FC Diepoldsau-Schmitter 1 9/19 (26:17), 4. FC Rebstein 1 9/17 (17:17), 5. FC Triesenberg 1 9/14 (18:16), 6. FC Staad 1 9/13 (28:16), 7. FC Schaan 1 9/13 (21:16), 8. FC Rüthi 1 9/12 (15:22), 9. FC Triesen 1 9/10 (21:27), 10. FC Widnau 2 9/4 (16:34), 11. USV Eschen/Mauren 2 9/4 (12:31), 12. FC Rheineck 1 9/4 (15:25).

