2. Liga, Gruppe 1 Altstätten mit Sieg gegen Montlingen Altstätten behielt im Spiel gegen Montlingen am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Altstätten: Adis Hujdur brachte seine Mannschaft in der 25. Minute 1:0 in Führung. Valdet Istrefi glich in der 50. Minute für Montlingen aus. Es hiess 1:1. In der 52. Minute gelang Sahin Irisme der Führungstreffer zum 2:1 für Altstätten. Mit einem weiteren Tor sorgte Sahin Irisme in der 77. Minute für das 3:1 für Altstätten.

Bei Montlingen erhielten Valdet Istrefi (25.), Manuel Bont (76.) und Menderes Caglar (90.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Altstätten, Amar Uzunovic (90.) kassierte sie.

Dass Altstätten viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 19 Spielen hat Altstätten durchschnittlich 2.9 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 7 mit durchschnittlich 1.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Altstätten: Das Team liegt mit 32 Punkten auf Rang 4. Altstätten hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und achtmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Altstätten auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Winkeln SG 1. Das Spiel findet am Donnerstag (25. Mai) statt (20.15 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Mit der Niederlage rückt Montlingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 29 Punkten neu Platz 6. Montlingen hat bisher neunmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Montlingen zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Winkeln SG 1. Diese Begegnung findet am 29. Mai statt (14.00 Uhr, Kolbenstein, Montlingen).

Telegramm: FC Altstätten 1 - FC Montlingen 1 3:1 (1:0) - GESA, Altstätten – Tore: 25. Adis Hujdur 1:0. 50. Valdet Istrefi 1:1. 52. Sahin Irisme 2:1. 77. Sahin Irisme 3:1. – Altstätten: Mirel Eugster, Noah Zünd, Damian Moser, Simon Eugster, Simon Lichtenstern, Loris Liiro Peluso, Amar Uzunovic, Manuel Stüdli, Tobia Walt, Adis Hujdur, Sahin Irisme. – Montlingen: Fabian Lüchinger, Flurin Zoller, Florian Haltiner, Manuel Bont, Fabio Wörnhard, Noah Frick, Sandro Lüchinger, Menderes Caglar, Mauro Malacrida, Valdet Istrefi, Fitim Ramadani. – Verwarnungen: 25. Valdet Istrefi, 76. Manuel Bont, 90. Amar Uzunovic, 90. Menderes Caglar.

