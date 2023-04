4. Liga, Gruppe 3 Altstätten gewinnt deutlich gegen Heiden Sieg für Altstätten: Gegen Heiden gewinnt das Team am Freitag zuhause 3:0.

(chm)

Das Tor von Agmend Ali in der 43. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Altstätten. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Altstätten stellte Goran Savanovic in Minute 55 her. Ivan Marjanovic schoss das 3:0 (84. Minute) für Altstätten und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Heiden erhielten Andreas Müller (41.) und Rafael Bucheli (55.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Altstätten, Resul Zumberi (94.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Altstätten zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.6 (Rang 2).

Die Abwehr von Heiden kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 34 Tore in zwölf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 8).

Die Tabellensituation hat sich für Altstätten nicht verändert. 20 Punkte bedeuten Rang 5. Altstätten hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Altstätten spielt zum nächsten Mal auswärts gegen USV Eschen/Mauren 3 (Platz 8). Diese Begegnung findet am 28. April statt (20.00 Uhr, Sportpark Eschen, Eschen).

Für Heiden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 9. Für Heiden ist es bereits die neunte Niederlage der laufenden Saison.

Heiden spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Vaduz 1 (Platz 6). Das Spiel findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Gerbe, Heiden).

Telegramm: FC Altstätten 2a - FC Heiden 1 3:0 (1:0) - Grüntal Altstätten, Altstätten – Tore: 43. Agmend Ali 1:0. 55. Goran Savanovic 2:0. 84. Ivan Marjanovic 3:0. – Altstätten: Sajeegan Sritharan, Samir Saqipi, Sandro Rifici, Aleksandar Disic, Fabian Mazenauer, Agmend Ali, Gabriel Horg, Denis Bektesi, Besim Shaqiri, Kevin Rifici, Goran Savanovic. – Heiden: Cédric Tscherne, Sandro Näf, Rafael Bucheli, Nico Boller, Viktor Kovacevic, Andreas Müller, Julian Bischoff, Flurin Widmer, Adrian Hafliger, Ramon Braunwalder, Kemal Eyiden. – Verwarnungen: 41. Andreas Müller, 55. Rafael Bucheli, 94. Resul Zumberi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 03:00 Uhr.