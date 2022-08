2. Liga, Gruppe 1 Altstätten bezwingt zum Auftakt St. Margrethen Altstätten siegt zuhause gegen St. Margrethen: Zum Saisonauftakt gab es ein 4:2.

Das erste Tor der Partie erzielte Sahin Irisme für Altstätten. In der 28. Minute traf er zum 1:0. In der 43. Minute traf Nurkan Ibrahimi für St. Margrethen zum 1:1-Ausgleich. Adis Hujdur erzielte in der 47. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Altstätten.

Sechs Minuten dauerte es, ehe Adis Hujdur erneut erfolgreich war. Er traf in der 53. Minute zum 3:1 für Altstätten. Per Penalty traf Besart Shoshi in der 78. Minute für St. Margrethen zum Anschlusstreffer (2:.) das letzte Tor der Partie fiel in der 90. Minute, als Manuel Stüdli die Führung für Altstätten auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Altstätten sah Simon Lichtenstern (78.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Noah Zünd (39.) und Simon Eugster (81.). Bei St. Margrethen erhielten Ahmet Cetinkaya (36.), Oguzhan Aydin (62.) und Furkan Sarac (73.) eine gelbe Karte.

Altstätten reiht sich nach dem Spiel auf Rang 4 ein. Für Altstätten geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Vaduz 2 (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 28. August statt (14.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

In der Tabelle steht St. Margrethen nach dem ersten Spiel auf Rang 10. St. Margrethen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Winkeln SG 1 (Platz 5). Das Spiel findet am 30. August statt (20.00 Uhr, Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen).

Telegramm: FC Altstätten 1 - FC St. Margrethen 1 4:2 (1:1) - GESA, Altstätten – Tore: 28. Sahin Irisme 1:0. 43. Nurkan Ibrahimi 1:1. 47. Adis Hujdur 2:1. 53. Adis Hujdur 3:1. 78. Besart Shoshi (Penalty) 3:2.90. Manuel Stüdli 4:2. – Altstätten: Mirel Eugster, Noah Zünd, Simon Eugster, Yanik Lüchinger, Simon Lichtenstern, Neil Eugster, Manuel Stüdli, Patrick Babic, Tobia Walt, Adis Hujdur, Sahin Irisme. – St.Margrethen: Matias Vidalle, Besart Rushiti, Bejadin Sazimanoski, Furkan Sarac, Besart Shoshi, Albert Prenaj, Fabian Gashi, Nurkan Ibrahimi, Rilind Shala, Ahmet Cetinkaya, Patrick Gonzalez Stemer. – Verwarnungen: 36. Ahmet Cetinkaya, 39. Noah Zünd, 62. Oguzhan Aydin, 73. Furkan Sarac, 81. Simon Eugster – Ausschluss: 78. Simon Lichtenstern.

