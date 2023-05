2. Liga, Gruppe 1 Altstätten bezwingt auswärts Herisau – Amar Uzunovic als Matchwinner Sieg für Altstätten: Gegen Herisau gewinnt das Team am Montag auswärts 4:3.

(chm)

Das Skore eröffnete Sandro Hutter in der 17. Minute. Er traf für Altstätten zum 1:0. Zum Ausgleich für Herisau traf David Bischof in der 22. Minute. Janick Huber schoss Herisau in der 39. Minute zur 2:1-Führung.

Altstätten glich in der 42. Minute durch Simon Eugster aus. Per Penalty traf Joel Ehrbar in der 45. Minute zur 3:2-Führung für Herisau. In der 49. Minute traf Simon Eugster für Altstätten zum 3:3-Ausgleich. In der 79. Minute schoss Amar Uzunovic Altstätten in Führung. Es war der Siegtreffer.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Altstätten für Simon Eugster (20.), Patrick Babic (65.) und Sandro Hutter (72.). Gelbe Karten gab es bei Herisau für Orhan Uemit (57.), Nikola Gavrilovic (62.) und Dimitri Büchler (75.).

In seiner Gruppe hat Altstätten den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 62 Tore in 21 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3 Toren pro Spiel.

Altstätten machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 35 Punkten auf Rang 3. Altstätten hat bisher neunmal gewonnen, viermal verloren und achtmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Altstätten zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Abtwil-Engelburg 1. Das Spiel findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, GESA, Altstätten).

Mit der Niederlage rückt Herisau in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 19 Punkten neu Platz 11. Herisau hat bisher fünfmal gewonnen, elfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Ems 1 kriegt es Herisau als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am Samstag (3. Juni) statt (17.00 Uhr, EMS).

Telegramm: FC Herisau 1 - FC Altstätten 1 3:4 (3:2) - Ebnet Herisau, Herisau – Tore: 17. Sandro Hutter 0:1. 22. David Bischof 1:1. 39. Janick Huber 2:1. 42. Simon Eugster 2:2. 45. Joel Ehrbar (Penalty) 3:2.49. Simon Eugster 3:3. 79. Amar Uzunovic 3:4. – Herisau: Philipp Rosenfelder, Dimitri Büchler, Jonas Thönig, Nikola Gavrilovic, Janick Huber, Lenny Staub, David Bischof, Gian Rudolf, Cristian Tolino, Mattia Sbocchi, Joel Ehrbar. – Altstätten: Jan Imlig, Noah Zünd, Baris Civez, Simon Eugster, Simon Lichtenstern, Sandro Hutter, Manuel Stüdli, Patrick Babic, Yanik Lüchinger, Deniz Mujic, Adis Hujdur. – Verwarnungen: 20. Simon Eugster, 57. Orhan Uemit, 62. Nikola Gavrilovic, 65. Patrick Babic, 72. Sandro Hutter, 75. Dimitri Büchler.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.05.2023 01:23 Uhr.