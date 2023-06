Frauen 2. Liga Alexandra Brändle führt Toggenburg mit vier Toren zum Sieg gegen Weinfelden-Bürglen Toggenburg setzt seine Siegesserie auch gegen Weinfelden-Bürglen fort. Das 7:2 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge.

(chm)

In der zweiten Halbzeit erzielte Toggenburg über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Nach 45 Minuten hatte der Zwischenstand 2:2 aus Sicht des späteren Siegers gelautet.

Weinfelden-Bürglen waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:2 (31. Minute) und zum 2:2 (40. Minute).

Matchwinner für Toggenburg war Alexandra Brändle, die gleich viermal traf. Die weiteren Torschützinnen für Toggenburg waren: Sévérine Münger (1 Treffer), Melanie Thalmann (1 Treffer) und Arta Mustafi (1 Treffe.) die Torschützinnen für Weinfelden-Bürglen waren: Nadia Bernet und Jana Riva.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Der Sturm von Toggenburg sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Total schoss das Team 72 Tore in 20 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.6 Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Weinfelden-Bürglen ein relativ häufiges Phänomen. Die total 67 Gegentore in 20 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.4 Toren pro Match (Rang 11).

Keine Änderung in der Tabelle für Toggenburg: Mit 45 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Toggenburg ist es der fünfte Sieg in Serie.

Für Toggenburg ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Weinfelden-Bürglen verharrt nach der Niederlage auf dem 11. Und damit letzten Platz. Für Weinfelden-Bürglen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Weinfelden-Bürglen ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Weinfelden-Berg 1 Grp. - FF Toggenburg 1 Grp. 2:7 (2:2) - Güttingersreuti, Weinfelden – Tore: 8. Arta Mustafi 0:1. 14. Sévérine Münger 0:2. 31. Nadia Bernet (Penalty) 1:2.40. Jana Riva 2:2. 48. Alexandra Brändle 2:3. 53. Melanie Thalmann 2:4. 74. Alexandra Brändle 2:5. 76. Alexandra Brändle 2:6. 88. Alexandra Brändle 2:7. – WeinfeldenBuerglen: Joelle Hauenschild, Pascale Merz, Bruna Margarida Rodrigues Almeida, Salome Kutter, Asia Stelitano, Nadia Bernet, Michelle Alder, Jana Riva, Valmira Lutfi, Alessandra Hagen, Caroline Frei. – Buetschwil: Michaela Clerc, Samira Heeb, Anuschka Salzmann, Maurine Gübeli, Diana Brändle, Sévérine Münger, Laura Keller, Melanie Thalmann, Alexandra Brändle, Nicole Scherrer, Arta Mustafi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2023 01:19 Uhr.