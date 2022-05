2. Liga, Gruppe 2 Alessandro Veluscek rettet Henau einen Punkt gegen Linth Im Spiel zwischen Henau und Linth hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

(chm)

Das Skore eröffnete Daniel Feldmann in der 12. Minute. Er traf für Linth zum 1:0. Mit seinem Tor in der 32. Minute brachte Adrian Gössi Linth mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Per Penalty traf Manuel Bossart in der 37. Minute für Henau zum Anschlusstreffer (1:2)

Für Gleichstand sorgte das Eigentor von Rinor Kurtishaj in der 44. Minute. Es war der 2:2-Ausgleich für Henau. Per Penalty traf Babelessa Backa in der 73. Minute zur 3:2-Führung für Linth. Zum Ausgleich für Henau traf Alessandro Veluscek in der 92. Minute.

Im Spiel gab es total acht Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Linth. Gelbe Karten gab es bei Henau für Robin Holenstein (51.), Claudio Schmidt (72.) und Markus Anderes (88.).

Die Tabellensituation hat sich für Henau nicht verändert. Mit 16 Punkten liegt das Team auf Rang 11. Henau hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Henau spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Schmerikon 1 (Platz 8). Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (17.00 Uhr, Allmeind Schmerikon, Schmerikon).

Für Linth hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 9. Linth hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Linth tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Steinach 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 8. Mai statt (14.00 Uhr, Allmeind Niederurnen, Niederurnen).

Telegramm: FC Henau 1 - FC Linth 04 2 3:3 (2:2) - Rüti, Henau – Tore: 12. Daniel Feldmann 0:1. 32. Adrian Gössi 0:2. 37. Manuel Bossart (Penalty) 1:2.44. Eigentor (Rinor Kurtishaj) 2:2.73. Babelessa Backa (Penalty) 2:3.92. Alessandro Veluscek 3:3. – Henau: Timon Abbt, Renato Hungerbühler, Claudio Schmidt, Alessandro Veluscek, Patrick Meier, Manuel Bossart, Matej Gojevic, Robin Holenstein, Marvin Wiedemeier, Florian Tobias Huber, Cédric Löhrer. – Linth: Rinor Kurtishaj, Dominic Noser, Nebojsa Miljic, Suad Gerzic, Urban Brunner, Babelessa Backa, Angelo Contardi, Florind Redzepi, Adrian Gössi, Esmir Rastoder, Daniel Feldmann. – Verwarnungen: 7. Daniel Feldmann, 36. Urban Brunner, 48. Nebojsa Miljic, 51. Robin Holenstein, 72. Claudio Schmidt, 85. Florind Redzepi, 88. Markus Anderes, 96. Adrian Gössi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 15:41 Uhr.