4. Liga, Gruppe 5 Abtwil und Wittenbach spielen Remis Sechs Tore sind zwischen Abtwil und Wittenbach gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

Während des ganzen Spiels war Wittenbach nie in Rückstand gelegen. In der 68. Minute musste das Team aber doch noch den Ausgleich hinnehmen.

Das erste Tor der Partie erzielte Joël Hardegger für Wittenbach. In der 13. Minute traf er zum 1:0. Patrick Brülisauer sorgte in der 16. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Wittenbach. In der 23. Minute gelang Abtwil (Marco Kläger) der Anschlusstreffer (1:2).

In der 40. Minute baute Patrick Brülisauer den Vorsprung für Wittenbach auf zwei Tore aus (3:1). Die 45. Minute brachte für Abtwil den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Marco Kläger. In der 68. Minute traf Berkay Oeztürk für Abtwil zum 3:3-Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Wittenbach erhielten Felipe Trujillo (30.) und Denis Cukic (81.) eine gelbe Karte. Abtwil behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In seiner Gruppe hat Abtwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 18 Spielen, in denen die Offensive 54 Tore erzielte. In der Abwehr ist Abtwil sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Im Schnitt lässt das Team 1.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 18 Spielen, in denen die Defensive 20 Tore hinnehmen musste (Rang 1).

Weiterhin liegt Abtwil an der Tabellenspitze. Nach 18 Spielen hat das Team 39 Punkte. Abtwil hat bisher zwölfmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Abtwil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Wittenbach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 3. Wittenbach hat bisher achtmal gewonnen, zweimal verloren und siebenmal unentschieden gespielt.

Wittenbach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Gossau 3 (Platz 8). Das Spiel findet am 4. Juni statt (18.30 Uhr, Buechenwald, Gossau).

Telegramm: FC Abtwil-Engelburg 2 - FC Wittenbach 2 3:3 (2:3) - Spiserwies, Abtwil – Tore: 13. Joël Hardegger 0:1. 16. Patrick Brülisauer 0:2. 23. Marco Kläger 1:2. 40. Patrick Brülisauer 1:3. 45. Marco Kläger 2:3. 68. Berkay Oeztürk 3:3. – Abtwil: Ramon Metzler, Fabian Helbling, Manuel Eigenmann, David Styger, Michael Schöllhorn, Niklas Gehrig, Marco Kläger, Felix Kunzmann, Silvan Fässler, Kevin Kläger, Simone Criscillo. – Wittenbach: Flavio Bötschi, Emre Ender, Ivo Arpagaus, Davide Giovanoli, Felipe Trujillo, Noel Brüschweiler, Andreas Forster, Joël Hardegger, Aleksandar Zdravkovic, Dario Müller, Patrick Brülisauer. – Verwarnungen: 30. Felipe Trujillo, 81. Denis Cukic.

