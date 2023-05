2. Liga, Gruppe 1 Abtwil stolpert gegen Flawil Überraschung bei Flawil gegen Abtwil: Der Tabellenachte (Flawil) hat am Mittwoch zuhause den Tabellenzweiten 3:2 besiegt.

(chm)

Den Auftakt machte Leandro Perlaska, der in der 34. Minute für Flawil zum 1:0 traf. Es handelte sich um einen Penalty. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Flawil stellte David Obrist in Minute 39 her. Flawil erhöhte in der 45. Minute seine Führung durch Dario Koller weiter auf 3:0.

In der 46. Minute verkleinerte Glen Forster den Rückstand von Abtwil auf 1:3. Pechvogel Mirco Oertig traf in der 52. Minute ins eigene Gehäuse, was den Anschlusstreffer für Abtwil zum 2:3 bedeutete.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Abtwil erhielten Thomas Sturzenegger (54.) und Alessio Mock (84.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Flawil, Leandro Perlaska (58.) kassierte sie.

Die Offensive von Flawil hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.5 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die sechstbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Abtwil so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Das Team kassiert im Schnitt 1.4 Tore pro Partie (Rang 1).

Flawil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 29 Punkten auf Rang 6. Für Flawil ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Flawil zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Vaduz 2. Das Spiel findet am Samstag (27. Mai) statt (17.00 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Für Abtwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 36 Punkten auf Rang 2. Abtwil hat bisher elfmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Abtwil verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel trifft Abtwil auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Uzwil 2. Das Spiel findet am Samstag (27. Mai) statt (19.15 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Flawil 1 - FC Abtwil-Engelburg 1 3:2 (3:1) - Schützenwiese, Flawil – Tore: 34. Leandro Perlaska (Penalty) 1:0.39. David Obrist 2:0. 45. Dario Koller 3:0. 46. Glen Forster 3:1. 52. Eigentor (Mirco Oertig) 3:2. – Flawil: Jordi Forster, Riccardo Chiavuzzi, Valdrin Edipi, Marco Di Nunzio, Esmer Hajrovic, Dario Koller, Leandro Perlaska, Mirco Oertig, Pascal Mayer, David Obrist, Andrin Holenstein. – Abtwil: Alexander Stumpf, Elias Reich, Thomas Sturzenegger, Sandro Klarer, Andrin Gehrig, Alessandro Cardon, Marc Koller, Reto Nef, Mattias Gröli, Silvan Spescha, Luca Menet. – Verwarnungen: 54. Thomas Sturzenegger, 58. Leandro Perlaska, 84. Alessio Mock.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.05.2023 07:52 Uhr.