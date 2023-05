2. Liga, Gruppe 1 Abtwil stolpert gegen Au-Berneck 05 – Siegesserie von Abtwil gebrochen Überraschung bei Au-Berneck 05 gegen Abtwil: Der Tabellenachte (Au-Berneck 05) hat am Mittwoch zuhause den Tabellenzweiten 3:1 besiegt.

Den Auftakt machte Reto Nef, der in der 20. Minute für Abtwil zum 1:0 traf. Es war ein Elfmeter. Zum Ausgleich für Au-Berneck 05 traf Ardit Vezaj in der 50. Minute. Flamur Bojaxhi schoss Au-Berneck 05 in der 61. Minute zur 2:1-Führung. Vier Minuten dauerte es, ehe Flamur Bojaxhi erneut erfolgreich war. Er traf in der 65. Minute zum 3:1 für Au-Berneck 05.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Au-Berneck 05 sah Fabio Staudacher (93.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Mihai Giovanny Popescu (88.) und Fabio Staudacher (92.). Bei Abtwil erhielten Stanko Culanic (62.), Glen Forster (75.) und Thomas Sturzenegger (90.) eine gelbe Karte.

Abtwil lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Au-Berneck 05. Die total 21 Gegentore in 16 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.3 Toren pro Match (Rang 1).

Die Tabellensituation hat sich für Au-Berneck 05 nicht verändert. 21 Punkte bedeuten Rang 8. Au-Berneck 05 hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Au-Berneck 05 geht es auswärts gegen FC St. Margrethen 1 (Platz 12) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (6. Mai) statt (16.00 Uhr, Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen).

Mit der Niederlage rückt Abtwil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 32 Punkten neu Platz 3. Nach drei Siegen in Serie verliert Abtwil erstmals wieder. Abtwil verlor zudem erstmals zuhause.

Abtwil spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Ems 1 (Platz 6). Diese Begegnung findet am Samstag (6. Mai) statt (17.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Telegramm: FC Au-Berneck 05 1 - FC Abtwil-Engelburg 1 3:1 (0:1) - Degern, Au – Tore: 20. Reto Nef (Penalty) 0:1.50. Ardit Vezaj 1:1. 61. Flamur Bojaxhi 2:1. 65. Flamur Bojaxhi 3:1. – Au-Berneck 05: Fabio Staudacher, Fabian Dierauer, Sead Vezaj, Mihai Giovanny Popescu, Raoul Marino, Daniele Varano, Tobias Dierauer, Mario Zivic, Jetmir Lakna, Ardit Vezaj, Flamur Bojaxhi. – Abtwil: Alexander Stumpf, Nico Isler, Thomas Sturzenegger, Sandro Klarer, Andrin Gehrig, Marc Koller, Stanko Culanic, Reto Nef, Glen Forster, Silvan Spescha, Mattias Gröli. – Verwarnungen: 62. Stanko Culanic, 75. Glen Forster, 88. Mihai Giovanny Popescu, 90. Thomas Sturzenegger, 92. Fabio Staudacher – Ausschluss: 93. Fabio Staudacher.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

