4. Liga, Gruppe 5 Abtwil setzt Siegesserie auch gegen Uzwil fort Abtwil reiht Sieg an Sieg: Gegen Uzwil hat das Team am Samstag bereits den vierten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 5:0

(chm)

In der 10. Minute gelang Silvan Fässler der Führungstreffer zum 1:0 für Abtwil. In der 22. Minute baute Eischwar Rasiah den Vorsprung für Abtwil auf zwei Tore aus (2:0). Berkay Oeztürk baute in der 35. Minute die Führung für Abtwil weiter aus (3:0).

Mit einem weiteren Tor erhöhte Berkay Oeztürk für Abtwil auf 4:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade fünf Minuten. Eischwar Rasiah schoss das 5:0 (46. Minute) für Abtwil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Uzwil erhielten Hazir Hysenaj (69.) und Khaja Fahim Sidiqi (81.) eine gelbe Karte. Abtwil behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 0.7 hat die Abwehr von Abtwil ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 22 geschossenen Toren Rang 2.

Die Abwehr von Uzwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 31 Tore in sieben Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.4 Toren pro Spiel (Rang 10).

Abtwil bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach sieben Spielen hat das Team 19 Punkte. Für Abtwil ist es der vierte Sieg in Serie.

Abtwil spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Steinach 2 (Rang 7). Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (18.15 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Uzwil verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Uzwil hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Sechs Spiele gingen verloren.

Für Uzwil geht es auswärts gegen FC Wittenbach 2 (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 16. Oktober statt (17.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Telegramm: FC Abtwil-Engelburg 2 - FC Uzwil 3b 5:0 (4:0) - Spiserwies, Abtwil – Tore: 10. Silvan Fässler 1:0. 22. Eischwar Rasiah 2:0. 35. Berkay Oeztürk 3:0. 40. Berkay Oeztürk 4:0. 46. Eischwar Rasiah 5:0. – Abtwil: Yannick Fey, Yves Frischknecht, Manuel Eigenmann, David Styger, Michael Schöllhorn, Patrick Jenni, Diven Özer, Jeanret Drittenbass, Silvan Fässler, Eischwar Rasiah, Berkay Oeztürk. – Uzwil: Manuel Cozzio, Bertrand Manirakiza, Denis Ajrizi, Mario Zlomislic, Mateo Pérez-Palacio Frischknecht, Hazir Hysenaj, Qendrim Shala, Jonny Portela de Pinho, Mevljudin Rakipi, Janis Baumann, Arif Rakipi. – Verwarnungen: 69. Hazir Hysenaj, 81. Khaja Fahim Sidiqi.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Steinach 2 - FC Flawil 2 1:2, FC Wittenbach 2 - FC Winkeln SG 2 2:2, FC Weinfelden-Bürglen 1b - FC Neukirch-Egnach 2 0:1, FC Abtwil-Engelburg 2 - FC Uzwil 3b 5:0, FC Gossau 3 - FC Sarajevo 92 92 1 1:9

Tabelle: 1. FC Abtwil-Engelburg 2 7 Spiele/19 Punkte (22:5). 2. FC Neukirch-Egnach 2 7/13 (12:9), 3. FC Sarajevo 92 92 1 7/13 (32:10), 4. FC Flawil 2 7/13 (17:12), 5. FC Wittenbach 2 7/12 (15:12), 6. FC Winkeln SG 2 7/11 (15:13), 7. FC Steinach 2 7/7 (6:9), 8. FC Gossau 3 7/5 (14:21), 9. FC Weinfelden-Bürglen 1b 7/3 (5:21), 10. FC Uzwil 3b 7/1 (5:31).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 5 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 00:05 Uhr.