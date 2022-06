2. Liga, Gruppe 1 Abtwil setzt Siegesserie auch gegen Herisau fort Abtwil setzt seine Siegesserie auch gegen Herisau fort. Das 4:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie.

(chm)

Abtwil ging in der 26. Spielminute durch Temesgen Sabit in Führung, ehe Herisau in der 73. Minute (Cristian Tolino) der Ausgleich gelang. Sandro Klarer schoss Abtwil in der 76. Minute zur 2:1-Führung.

Mit seinem Tor in der 90. Minute brachte Alessandro Cardon Abtwil mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Luca Menet in der 93. Minute, als er für Abtwil zum 4:1 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Kein Team schiesst mehr Tore pro Spiel in der Gruppe als Abtwil: Total schoss das Team 63 Tore in 21 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Abtwil unverändert. 41 Punkte bedeuten Rang 4. Für Abtwil ist es der fünfte Sieg in Serie.

Für Abtwil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Herisau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 32 Punkten auf Rang 5. Herisau hat bisher neunmal gewonnen, achtmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Herisau ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Abtwil-Engelburg 1 - FC Herisau 1 4:1 (1:0) - Spiserwies, Abtwil – Tore: 26. Temesgen Sabit 1:0. 73. Cristian Tolino 1:1. 76. Sandro Klarer 2:1. 90. Alessandro Cardon 3:1. 93. Luca Menet 4:1. – Abtwil: Mathias Altermatt, Temesgen Sabit, Glen Forster, Reto Nef, Marc Koller, Mattias Gröli, Sandro Klarer, Silvan Spescha, Andrin Gehrig, Jan Speck, Jan Ledergerber. – Herisau: Pascal Grubenmann, Isaac Machado Ramalho, Marko Susic, Nikola Gavrilovic, Yanik Messmer, Lenny Staub, Janick Huber, Marco Schmid, Cristian Tolino, Joël Kurzbauer, Joel Ehrbar. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

