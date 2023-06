2. Liga, Gruppe 1 Abtwil mit Sieg gegen Montlingen Sieg für Abtwil: Gegen Montlingen gewinnt das Team am Samstag zuhause 4:2.

Silvan Spescha eröffnete in der 16. Minute das Skore, als er für Abtwil das 1:0 markierte. Gleichstand stellte Florian Haltiner durch seinen Treffer für Montlingen in der 19. Minute her. In der 34. Minute schoss Reto Nef Abtwil mittels Elfmeter in Führung (2:1).

In der 68. Minute traf Menderes Caglar für Montlingen zum 2:2-Ausgleich. Das Tor von Silvan Spescha in der 80. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Abtwil. In der 95. Minute erhöhte Reto Nef auf 4:2 für Abtwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Montlingen erhielten Fabio Wörnhard (9.) und Nando Lüchinger (58.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Abtwil erhielt: Marc Koller (11.)

In seiner Gruppe hat Abtwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.6 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 21 Spielen, in denen die Offensive 55 Tore erzielte. In der Abwehr ist Abtwil sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Die total 30 Gegentore in 21 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.4 Toren pro Match (Rang 1).

Die Tabellensituation bleibt für Abtwil unverändert. Das Team liegt mit 40 Punkten auf Rang 2. Abtwil hat bisher zwölfmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Abtwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Altstätten 1 (Platz 4). Das Spiel findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, GESA, Altstätten).

Für Montlingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 32 Punkten auf Rang 7. Montlingen hat bisher zehnmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Montlingen geht es zuhause gegen FC St. Margrethen 1 (Platz 12) weiter. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (17.00 Uhr, Kolbenstein, Montlingen).

Telegramm: FC Abtwil-Engelburg 1 - FC Montlingen 1 4:2 (2:1) - Spiserwies, Abtwil – Tore: 16. Silvan Spescha 1:0. 19. Florian Haltiner 1:1. 34. Reto Nef (Penalty) 2:1.68. Menderes Caglar 2:2. 80. Silvan Spescha 3:2. 95. Reto Nef 4:2. – Abtwil: Jonas Börsch, Elias Reich, Thomas Sturzenegger, Sandro Klarer, Nico Isler, Jan Ledergerber, Marc Koller, Reto Nef, Mattias Gröli, Silvan Spescha, Luca Menet. – Montlingen: Pascal Wittwer, Flurin Zoller, Florian Haltiner, Manuel Bont, Fabio Wörnhard, Noah Frick, Sandro Lüchinger, Menderes Caglar, Yanik Frick, Nando Lüchinger, Fitim Ramadani. – Verwarnungen: 9. Fabio Wörnhard, 11. Marc Koller, 58. Nando Lüchinger.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2023 06:27 Uhr.