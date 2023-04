2. Liga, Gruppe 1 Abtwil lässt sich von Herisau kein Bein stellen Abtwil siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Herisau: Der Tabellendritte siegt zuhause 4:0 gegen den Tabellenelften.

(chm)

Mattias Gröli brachte Abtwil 1:0 in Führung (61. Minute). Vier Minuten dauerte es, ehe Mattias Gröli erneut erfolgreich war. Er traf in der 65. Minute zum 2:0 für Abtwil. Silvan Spescha baute in der 70. Minute die Führung für Abtwil weiter aus (3:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Luca Menet, der in der 94. Minute die Führung für Abtwil auf 4:0 ausbaute.

Gelbe Karten gab es bei Herisau für Janick Huber (15.), Marko Kostadinovic (60.) und Kaan Yildirim (94.). Gelbe Karten gab es bei Abtwil für Jan Ledergerber (46.) und Alessio Mock (90.).

In der Abwehr gehört Abtwil zu den Besten: Die total 18 Gegentore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.4 Toren pro Match (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Herisau ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3 Tore pro Partie (Rang 11).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Abtwil. Das Team liegt mit 26 Punkten auf Rang 2. Abtwil hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Abtwil auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC St. Margrethen 1. Zu diesem Spiel kommt es am 16. April (14.30 Uhr, Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen).

Für Herisau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 11. Herisau hat bisher zweimal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Herisau trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Mels 1 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 15. April statt (18.00 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Telegramm: FC Abtwil-Engelburg 1 - FC Herisau 1 4:0 (0:0) - Spiserwies, Abtwil – Tore: 61. Mattias Gröli 1:0. 65. Mattias Gröli 2:0. 70. Silvan Spescha 3:0. 94. Luca Menet (Penalty) 4:0. – Abtwil: Alexander Stumpf, Thomas Sturzenegger, Andrin Gehrig, Glen Forster, Elias Reich, Jan Ledergerber, Alessandro Cardon, Mattias Gröli, Sandro Klarer, Nico Isler, Silvan Spescha. – Herisau: Philipp Rosenfelder, Dimitri Büchler, Marko Kostadinovic, Janick Huber, Paolo Tolino, Marko Pavlovic, Jonas Thönig, David Bischof, Mattia Sbocchi, Malek Hadjadj, Lenny Staub. – Verwarnungen: 15. Janick Huber, 46. Jan Ledergerber, 60. Marko Kostadinovic, 90. Alessio Mock, 94. Kaan Yildirim.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.04.2023 22:47 Uhr.