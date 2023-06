3. Liga, Gruppe 3 Abtwil gewinnt klar gegen Fortuna SG Abtwil behielt im Spiel gegen Fortuna SG am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0.

In der 11. Minute war es an Berkay Oeztürk, Abtwil 1:0 in Führung zu bringen. In der 87. Minute baute der gleiche Berkay Oeztürk die Führung für Abtwil weiter aus. Es handelte sich um einen Penalty. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Marco Kläger in der 89. Minute, als er für Abtwil zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Abtwil erhielten David Styger (57.) und Felix Kunzmann (78.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Fortuna SG.

Zahlreiche Gegentore sind für Fortuna SG ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 76 Tore in 22 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.5 Toren pro Spiel (Rang 12).

Abtwil rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 10. Abtwil hat bisher sechsmal gewonnen und 16mal verloren.

Für Abtwil ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Fortuna SG verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Fortuna SG war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Fortuna SG ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Abtwil-Engelburg 2 - FC Fortuna SG 1 3:0 (1:0) - Spiserwies, Abtwil – Tore: 11. Berkay Oeztürk 1:0. 87. Berkay Oeztürk (Penalty) 2:0.89. Marco Kläger 3:0. – Abtwil: Damian Scherrer, Fabian Helbling, Christian Ammann, David Styger, Abienaas Ratnasingam, Adrian Läser, Iven Manser, Moritz Kupferschmid, Livio Lamorte, Berkay Oeztürk, Eischwar Rasiah. – Fortuna SG: Alessio Di Santo, Christian Städler, Perparim Shala, Dominik Geisser, David Koller, Florin Hellmüller, Luca Cocola, Felix Brinkert, Kasim Palaz, Elias Lukas Leitner. – Verwarnungen: 57. David Styger, 78. Felix Kunzmann, 86. Felix Brinkert.

