2. Liga, Gruppe 1 Abtwil gewinnt deutlich gegen Ruggell Sieg für Abtwil: Gegen Ruggell gewinnt das Team am Mittwoch zuhause 5:0.

Reto Nef brachte Abtwil 1:0 in Führung (10. Minute). Temesgen Sabit erhöhte in der 30. Minute zur 2:0-Führung für Abtwil. Abtwil erhöhte in der 33. Minute seine Führung durch Silvan Spescha weiter auf 3:0.

In der 67. Minute baute der gleiche Silvan Spescha die Führung für Abtwil weiter aus. Reto Nef schoss das 5:0 (91. Minute) für Abtwil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Abtwil, nämlich für Jan Ledergerber (43.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Ruggell, Elias Quaderer (23.) kassierte sie.

Abtwil schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.8 Tore pro Partie.

Mit dem Sieg rückt Abtwil um einen Platz nach vorne. 32 Punkte bedeuten Rang 4. Abtwil hat bisher neunmal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Abtwil geht es in einem Heimspiel gegen FC St. Margrethen 1 (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am Samstag (28. Mai) statt (16.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Mit der Niederlage rückt Ruggell in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 21 Punkten neu Platz 9. Ruggell hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Ruggell tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Mels 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am Sonntag (29. Mai) statt (14.00 Uhr, Tiergarten, Mels).

Telegramm: FC Abtwil-Engelburg 1 - FC Ruggell 1 5:0 (3:0) - Spiserwies, Abtwil – Tore: 10. Reto Nef 1:0. 30. Temesgen Sabit 2:0. 33. Silvan Spescha 3:0. 67. Silvan Spescha 4:0. 91. Reto Nef 5:0. – Abtwil: Mathias Altermatt, Temesgen Sabit, Mattias Gröli, Jan Ledergerber, Silvan Spescha, Glen Forster, Nico Isler, Reto Nef, Renato Gröli, Jan Speck, Sven Messmer. – Ruggell: Andrin Dietsche, Marius Hasler, Stefan Maag, Elias Quaderer, Colin Haas, Fabian Ducak, Philipp Ospelt, Ricard Micevski, Nicola Kollmann, Tim Patrik Schreiber, Constantin Marxer. – Verwarnungen: 23. Elias Quaderer, 43. Jan Ledergerber.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

