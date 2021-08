4. Liga, Gruppe 5 Abtwil bezwingt Winkeln Abtwil behielt im Spiel gegen Winkeln am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2.

(chm)

Silvan Fässler eröffnete in der 16. Minute das Skore, als er für Abtwil das 1:0 markierte. Marco Kläger sorgte in der 22. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Abtwil. Michael Schöllhorn baute in der 36. Minute die Führung für Abtwil weiter aus (3:0).

Adrian Zollet verkürzte in der 70. Minute den Rückstand von Winkeln auf 1:3. Die 75. Minute brachte für Winkeln den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Jesse Richner. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Simone Criscillo in der 80. Minute. Er traf zum 4:2 für Abtwil.

Gelbe Karten gab es bei Abtwil für Niklas Gehrig (32.), Silvan Fässler (35.) und Livio Lamorte (81.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Winkeln, Marco Mettler (32.) kassierte sie.

Abtwil steht mit sechs Punkten auf Rang 1. Abtwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Gossau 3. Das Spiel findet am 4. September statt (18.30 Uhr, Buechenwald, Gossau).

In der Tabelle steht Winkeln nach dem zweiten Spiel auf Rang 6 (drei Punkte). Auf Winkeln wartet im nächsten Spiel zuhause das Team FC Flawil 2. Das Spiel findet am 4. September statt (14.30 Uhr, Gründenmoos, St. Gallen).

Telegramm: FC Abtwil-Engelburg 2 - FC Winkeln SG 2 4:2 (3:0) - Spiserwies, Abtwil – Tore: 16. Silvan Fässler 1:0. 22. Marco Kläger 2:0. 36. Michael Schöllhorn 3:0. 70. Adrian Zollet 3:1. 75. Jesse Richner 3:2. 80. Simone Criscillo 4:2. – Abtwil: Yannick Fey, David Styger, Manuel Eigenmann, Severin Fey, Michael Schöllhorn, Niklas Gehrig, Felix Kunzmann, Patrick Jenni, Matthias Müller, Silvan Fässler, Marco Kläger. – Winkeln: Marc Schibli, Aaron Garcia Herreros, Jan Büchler, Silvan Demmel, Adrian Zollet, Marco Mettler, Stefan Schwizer, Remo Mettler, Marcel Demmel, Simon Jost, Michael Schibli. – Verwarnungen: 32. Marco Mettler, 32. Niklas Gehrig, 35. Silvan Fässler, 81. Livio Lamorte.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Flawil 2 - FC Sarajevo 92 92 1 2:1, FC Wittenbach 2 - FC Gossau 3 3:0, FC Steinach 2 - FC Weinfelden-Bürglen 1b 2:1, FC Abtwil-Engelburg 2 - FC Winkeln SG 2 4:2

Tabelle: 1. FC Abtwil-Engelburg 2 2 Spiele/6 Punkte (6:2). 2. FC Steinach 2 2/4 (3:2), 3. FC Neukirch-Egnach 2 1/3 (2:1), 4. FC Weinfelden-Bürglen 1b 2/3 (4:3), 5. FC Wittenbach 2 2/3 (3:2), 6. FC Winkeln SG 2 2/3 (5:6), 7. FC Flawil 2 2/3 (3:3), 8. FC Gossau 3 2/1 (1:4), 9. FC Uzwil 3b 1/0 (1:3), 10. FC Sarajevo 92 92 1 2/0 (3:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 5 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 13:59 Uhr.