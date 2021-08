4. Liga, Gruppe 5 Abtwil bezwingt im Auftaktspiel auswärts Wittenbach Zum Saisonauftakt gewinnt Abtwil auswärts gegen Wittenbach 2:0.

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Das Tor von Marco Kläger in der 7. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Abtwil. Mit einem weiteren Tor sorgte Marco Kläger in der 34. Minute für das 2:0 für Abtwil.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Abtwil, Moritz Kupferschmid (62.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Wittenbach erhielt: Mike Herzig (69.)

In der Tabelle steht Abtwil nach dem ersten Spiel auf Rang 2. Für Abtwil geht es zuhause gegen FC Winkeln SG 2 weiter. Diese Begegnung findet am 28. August statt (17.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Nach dem ersten Spiel steht Wittenbach auf dem zehnten Rang. Für Wittenbach geht es in einem Heimspiel gegen FC Gossau 3 weiter. Die Partie findet am 28. August statt (17.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Telegramm: FC Wittenbach 2 - FC Abtwil-Engelburg 2 0:2 (0:2) - Grüntal Wittenbach, Wittenbach – Tore: 7. Marco Kläger 0:1. 34. Marco Kläger 0:2. – Wittenbach: Andreas Forster, Felipe Trujillo, Sebastiano Fasanella, Andreas Breu, Davide Giovanoli, Dominik Cukic, Aleksandar Zdravkovic, Denis Cukic, Walid Fas, Joël Hardegger, Marco Morellini. – Abtwil: Yannick Fey, Jeanret Drittenbass, Manuel Eigenmann, David Styger, Michael Schöllhorn, Niklas Gehrig, Moritz Kupferschmid, Patrick Jenni, Eischwar Rasiah, Silvan Fässler, Marco Kläger. – Verwarnungen: 62. Moritz Kupferschmid, 69. Mike Herzig.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Weinfelden-Bürglen 1b - FC Uzwil 3b 3:1, FC Gossau 3 - FC Steinach 2 1:1, FC Wittenbach 2 - FC Abtwil-Engelburg 2 0:2

Tabelle: 1. FC Weinfelden-Bürglen 1b 1 Spiel/3 Punkte (3:1). 2. FC Abtwil-Engelburg 2 1/3 (2:0), 3. FC Neukirch-Egnach 2 1/3 (2:1), 4. FC Gossau 3 1/1 (1:1), 5. FC Steinach 2 1/1 (1:1), 6. FC Winkeln SG 2 0/0 (0:0), 7. FC Sarajevo 92 92 1 0/0 (0:0), 8. FC Flawil 2 1/0 (1:2), 9. FC Uzwil 3b 1/0 (1:3), 10. FC Wittenbach 2 1/0 (0:2).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 5 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 13:30 Uhr.