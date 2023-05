3. Liga, Gruppe 3 Abtwil bezwingt Appenzell – Eischwar Rasiah entscheidet Spiel Abtwil behielt im Spiel gegen Appenzell am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Abtwil gelang Eischwar Rasiah in der 71. Minute. In der 30. Minute hatte Iven Manser Abtwil in Führung gebracht. Der Ausgleich für Appenzell fiel in der 65. Minute durch Andrej Hörler.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Appenzell gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Marko Jurkic (34.) und Josef Peterer (68.). Ausserdem gab es bei Appenzell weitere vier gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Abtwil erhielt: Abienaas Ratnasingam (53.)

Mit dem Sieg rückt Abtwil um einen Platz nach vorne. 15 Punkte bedeuten Rang 10. Abtwil hat bisher fünfmal gewonnen und 15mal verloren.

Abtwil tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Besa 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 4. Juni statt (16.00 Uhr, Stadion Espenmoos, St. Gallen).

Mit der Niederlage rückt Appenzell in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 15 Punkten neu Platz 11. Appenzell hat bisher viermal gewonnen, 13mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Appenzell geht es in einem Heimspiel gegen FC Niederwil 1 (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 4. Juni (16.00 Uhr, Schaies, Appenzell).

Telegramm: FC Abtwil-Engelburg 2 - FC Appenzell 1 2:1 (1:0) - Spiserwies, Abtwil – Tore: 30. Iven Manser 1:0. 65. Andrej Hörler 1:1. 71. Eischwar Rasiah (Penalty) 2:1. – Abtwil: Damian Scherrer, Fabian Helbling, Manuel Eigenmann, Christian Ammann, Joel Egger, Adrian Läser, Claudio Schwizer, Abienaas Ratnasingam, Livio Lamorte, Iven Manser, Berkay Oeztürk. – Appenz: Lukas D Olif, Mario Breitenmoser, Andrej Hörler, Marko Jurkic, Marco Hörler, Alem Alic, Luca Hörler, Fabian Koller, Dimitri Wyss, Lars Manser, Josef Peterer. – Verwarnungen: 29. Josef Peterer, 38. Fabian Koller, 44. Andrej Hörler, 53. Abienaas Ratnasingam, 76. Silvano Zech – Ausschlüsse: 34. Marko Jurkic, 68. Josef Peterer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.05.2023 02:04 Uhr.