4. Liga, Gruppe 5 Aaron Garcia Herreros führt Winkeln mit drei Toren zum Sieg gegen Weinfelden-Bürglen Winkeln siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Weinfelden-Bürglen: Der Tabellendritte siegt zuhause 4:2 gegen den Tabellenzehnten.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Aaron Garcia Herreros für Winkeln. In der 20. Minute traf er zum 1:0. In der 47. Minute traf Aaron Garcia Herreros bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Winkeln. Winkeln erhöhte in der 58. Minute seine Führung durch Michael Schibli weiter auf 3:0. Das Tor war ein Penalty.

Winkeln erhöhte in der 60. Minute seine Führung nochmals durch Aaron Garcia Herreros weiter auf 4:0. Manuel Nikollbibaj (72. Minute) liess Weinfelden-Bürglen auf 1:4 herankommen. In der 87. Minute sorgte Shenur Ameti noch für Resultatkosmetik für Weinfelden-Bürglen. Er traf zum 2:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Weinfelden-Bürglen sah Majuran Sothikumaran (53.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Weinfelden-Bürglen weitere sechs gelbe Karten. Winkeln blieb ohne Karte.

In der Abwehr gehört Winkeln zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.7 Tore pro Partie (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Weinfelden-Bürglen ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.1 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 8).

Winkeln bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 28 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Winkeln hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Winkeln spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Neukirch-Egnach 2 (Platz 6). Diese Begegnung findet am Freitag (20. Mai) statt (20.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Weinfelden-Bürglen verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Für Weinfelden-Bürglen ist es bereits die zehnte Niederlage der laufenden Saison. Drei Spiele von Weinfelden-Bürglen gingen unentschieden aus.

Für Weinfelden-Bürglen geht es daheim gegen FC Flawil 2 (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am Samstag (21. Mai) statt (18.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Telegramm: FC Winkeln SG 2 - FC Weinfelden-Bürglen 1b 4:2 (2:0) - Gründenmoos, St. Gallen – Tore: 20. Aaron Garcia Herreros 1:0. 47. Aaron Garcia Herreros 2:0. 58. Michael Schibli (Penalty) 3:0.60. Aaron Garcia Herreros 4:0. 72. Manuel Nikollbibaj 4:1. 87. Shenur Ameti 4:2. – Winkeln: Jan Büchler, Simon Jost, Stefan Schwizer, Leon Ukgjini, Michael Schibli, Mithulan Muralitharan, Marco Mettler, Marcel Demmel, Aaron Garcia Herreros, Julian Morf, Jesse Richner. – WeinfeldenBuerglen: Tauland Camaj, Muhammed Pala, Todo Coskun, Jusuf Ameti, Thaarushan Sinnathurai, Manuel Nikollbibaj, David Schenk, Shenur Ameti, Thomas Bernet, Albert Morina, Majuran Sothikumaran. – Verwarnungen: 43. Shenur Ameti, 60. Todo Coskun, 70. Jusuf Ameti, 81. Devris Saygili, 84. Alban Mustafaj, 92. Manuel Nikollbibaj – Ausschluss: 53. Majuran Sothikumaran.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 5:

Tabelle

