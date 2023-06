3. Liga, Gruppe 4 Aaron Eberli führt Münchwilen mit vier Toren zum Sieg gegen Münsterlingen Münchwilen gewinnt am Sonntag auswärts gegen Münsterlingen 5:2.

Münsterlingen erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Andreas Hartnik ging das Team in der 24. Minute in Führung. Aaron Eberli glich in der 35. Minute für Münchwilen aus. Es hiess 1:1.

Danach drehte Münchwilen auf. Das Team schoss ab der 47. Minute noch vier weitere Tore, während Münsterlingen ein Tor gelang (zum 2:4 (83. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Matchwinner für Münchwilen war Aaron Eberli, der gleich viermal traf. Getroffen hat zudem Alejandro Iacovelli Fernandez (1 Tor.) die Torschützen für Münsterlingen waren: Rafael Lobo Alves und Andreas Hartnik.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Patryk Pioter Walos von Münchwilen erhielt in der 38. Minute die gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Münsterlingen ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.9 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 21 Spielen, in denen die Defensive 60 Tore hinnehmen musste (Rang 11).

Münchwilen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 23 Punkte bedeuten Rang 9. Münchwilen hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Münchwilen daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Bütschwil 1. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (16.00 Uhr, Waldegg, Münchwilen).

Für Münsterlingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 7. Für Münsterlingen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Auf Münsterlingen wartet im nächsten Spiel auf fremdem Terrain das sechstplatzierte Team FC Neckertal-Degersheim 1, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Juni (17.00 Uhr, Oberstufenzentrum, Necker).

Telegramm: FC Münsterlingen 1 - FC Münchwilen 1 2:5 (1:1) - Hafenfeld, Scherzingen – Tore: 24. Andreas Hartnik 1:0. 35. Aaron Eberli 1:1. 47. Alejandro Iacovelli Fernandez 1:2. 55. Aaron Eberli 1:3. 75. Aaron Eberli 1:4. 83. Rafael Lobo Alves 2:4. 92. Aaron Eberli 2:5. – Muensterlingen: Endrit Avdyli, Calvin Marin Gonzalez, Kevin Forster, Danilo Ferrari, Dario Zimmermann, Sascha Forster, Rafael Lobo Alves, Dominik Lüthi, Andreas Hartnik, Afif Ghribi, Luca Alder. – Münchwilen: Michele Rocco, Nuno Rafael Da Cruz Moura, Bekim Panik, Daniel Ricardo dos Santos Dias, Lucian Nicola, Dion Gjemaj, Patryk Pioter Walos, Marco Caetano Falcao, Tiago Alves Rodrigues, Colin Keller, Aaron Eberli. – Verwarnungen: 38. Patryk Pioter Walos.

