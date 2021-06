3. LIGA, GRUPPE 3 Henau bezwingt auswärts Kreuzlingen – Siegtreffer durch Bujar Sejdi Sieg für Henau: Gegen Kreuzlingen gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:2.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 79. Minute, als Bujar Sejdi den Treffer zum 3:2 für Henau erzielte.

Den ersten Treffer der Partie hatte Sinisa Tosic in der 18. Minute für Kreuzlingen geschossen. In der 22. Minute traf Cédric Löhrer für Henau zum 1:1-Ausgleich. Renato Hungerbühler schoss Henau in der 53. Minute zur 2:1-Führung. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 58, als Salvatore Dolce für Kreuzlingen erfolgreich war.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Henau, Remo Dal Molin (80.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Kreuzlingen erhielt: Vince Tyler Sisman (29.)

Die Offensive von Henau hat bislang häufig überzeugt: In neun Spielen hat sie total 24 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.7 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Henau neu Leader

Mit dem Sieg übernimmt Henau die Tabellenführung. Nach neun Spielen hat das Team 21 Punkte. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Henau hat bisher siebenmal gewonnen und zweimal verloren.

Als nächstes trifft Henau in einem Heimspiel mit FC Fortuna SG 1 (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 19. Juni (17.00 Uhr, Rüti, Henau).

Für Kreuzlingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 7. Kreuzlingen hat je dreimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Für Kreuzlingen geht es auf fremdem Terrain gegen FC Zuzwil 1 (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 19. Juni statt (17.30 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

Telegramm: FC Kreuzlingen 2 - FC Henau 1 2:3 (1:1) - Hafenareal, Kreuzlingen – Tore: 18. Sinisa Tosic 1:0. 22. Cédric Löhrer 1:1. 53. Renato Hungerbühler 1:2. 58. Salvatore Dolce 2:2. 79. Bujar Sejdi 2:3. – Kreuzlingen: Jasko Jasmin Mesinovic, Noah Rebsamen, Faid Kocan, Rinor Tolaj, Albijon Selmani, Adem Arifagic, Sinisa Tosic, Vince Tyler Sisman, Mathias Haller, Marlon Vigna, Salvatore Dolce. – Henau: Manuel Eberle, Remo Dal Molin, Matthias Maager, Bujar Sejdi, Renato Hungerbühler, Marvin Wiedemeier, Ivan Schwab, Lars Broger, Jan Zerres, Cédric Löhrer, Dario Regazzoni. – Verwarnungen: 29. Vince Tyler Sisman, 80. Remo Dal Molin.

Tabelle: 1. FC Henau 1 9 Spiele/21 Punkte (24:15). 2. FC Bischofszell 1 9/20 (23:16), 3. SC Brühl 2 9/19 (25:15), 4. FC Tägerwilen 1 9/17 (34:16), 5. FC Zuzwil 1 8/16 (21:19), 6. FC Wittenbach 1 8/13 (15:13), 7. FC Kreuzlingen 2 9/12 (17:16), 8. FC Besa 1 9/8 (16:20), 9. FC Neukirch-Egnach 1 9/7 (14:16), 10. FC Romanshorn 2 9/6 (11:28), 11. FC Weinfelden-Bürglen 1 9/5 (14:19), 12. FC Fortuna SG 1 9/4 (16:37).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2021 23:50 Uhr.