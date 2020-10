3. LIGA, GRUPPE 2: Eschen/Mauren und Rorschach-Goldach teilen sich Punkte 1:1 lautet das Resultat zwischen Eschen/Mauren und Rorschach-Goldach. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Eschen/Mauren die Führung. Torschütze in der 7. Minute war Philipp Ospelt. Der Ausgleich liess aber nicht lange auf sich warten: In der 16. Minute traf Maurice Baumann für Rorschach-Goldach.

Gelbe Karten gab es bei Rorschach-Goldach für Adrian Egger (44.), Marco Büchel (90.) und Haki Baralija (90.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Eschen/Mauren, Alessandro Crescenti (90.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Eschen/Mauren zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.9 Tore pro Partie (Rang 3).

Die Tabellensituation bleibt für Eschen/Mauren unverändert. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 6. Eschen/Mauren hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Auf Eschen/Mauren wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Widnau 2, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 25. Oktober statt (14.00 Uhr, Aegeten, Widnau).

Das Unentschieden bringt Rorschach-Goldach in der Tabelle zwei Plätze nach vorne. Das Team liegt neu mit neun Punkten auf Rang 7 Rorschach-Goldach hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Rorschach-Goldach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Speicher 1 (Platz 11). Diese Begegnung findet am 25. Oktober statt (13.00 Uhr, Sportanlage Kellen, Tübach).

Telegramm: USV Eschen/Mauren 2 - FC Rorschach-Goldach 17 2 1:1 (1:1) - Sportpark Eschen, Eschen – Tore: 7. Philipp Ospelt 1:0. 16. Maurice Baumann 1:1. – Eschen/Mauren: Dunder Matijas, Gabelmann Luca, Weibel Frederik, Meier David, Weibel Severin, Nipp Nicolas, Crescenti Alessandro, Hilti Marius, Graber Lukas, Eggenberger Joshua, Ospelt Philipp. – Rorschach-Goldach: Mäder Nicola, Campobasso Alessandro, Schäfer Moritz, Büchel Marco, Joos Philipp, Ademaj Emir, Scheier Patrick, Baralija Haki, Jovanovic David, Kalmis Furkan, Egger Adrian. – Verwarnungen: 44. Adrian Egger, 90. Marco Büchel, 90. Haki Baralija, 90. Alessandro Crescenti.

Tabelle: 1. KF Dardania St. Gallen 1 6 Spiele/15 Punkte (23:9). 2. FC Rüthi 1 7/15 (26:14), 3. FC Steinach 1 6/14 (18:10), 4. FC Rebstein 1 8/13 (19:17), 5. FC Widnau 2 7/10 (23:17), 6. USV Eschen/Mauren 2 8/10 (12:15), 7. FC Rorschach-Goldach 17 2 8/9 (14:22), 8. FC Appenzell 1 6/8 (20:14), 9. FC Teufen 1 6/8 (19:21), 10. FC Diepoldsau-Schmitter 1 7/7 (10:14), 11. FC Speicher 1 7/5 (20:27), 12. FC Heiden 1 8/3 (7:31).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.10.2020 11:29 Uhr.