3. Liga, Gruppe 1 Triesenberg gewinnt deutlich gegen Valposchiavo Sieg für Triesenberg: Gegen Valposchiavo gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:1.

(chm)

Das Skore eröffnete Sebastian Beck in der 2. Minute. Er traf für Triesenberg zum 1:0. Julian Beck erhöhte in der 40. Minute zur 2:0-Führung für Triesenberg. Cédric Chevalley baute in der 44. Minute die Führung für Triesenberg weiter aus (3:0).

Nicolo Pola verkürzte in der 61. Minute den Rückstand von Valposchiavo auf 1:3. Das letzte Tor der Partie erzielte Claudio Beck, der in der 93. Minute die Führung für Triesenberg auf 4:1 ausbaute.

Bei Triesenberg erhielten Aladin Redzepi (73.) und Diego Mazzini (83.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Valposchiavo für Gion Cortesi (62.) und Valerio Plozza (93.).

Keine Änderung in der Tabelle für Triesenberg: Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 5. Triesenberg hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Triesenberg spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Gams 1 (Platz 9). Diese Begegnung findet am 26. Juni statt (17.00 Uhr, Leitawies, Triesenberg).

Für Valposchiavo hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 7. Valposchiavo hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Valposchiavo daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Ems 1. Zu diesem Spiel kommt es am 19. Juni (17.30 Uhr, Casai, Campascio).

Telegramm: Valposchiavo Calcio 1 - FC Triesenberg 1 1:4 (0:3) - Casai, Campascio – Tore: 2. Sebastian Beck 0:1. 40. Julian Beck 0:2. 44. Cédric Chevalley 0:3. 61. Nicolo Pola 1:3. 93. Claudio Beck 1:4. – Valposchiavo: Omar Viviani, Daniele Rossi, Alessandro Fiorina, Massimiliano Fiorina, Luca Cristiano, Saran Rampa, Alessandro De Campo, Oscar Cortesi, Gion Cortesi, Mattia Merlo, Mattia Cathieni. – Triesenberg: Fabian Gafner, Julian Beck, Alessandro Crescenti, Fabian Hilbe, Diego Mazzini, Borislav Pavicic, Jonas Beck, Cédric Chevalley, Hamza Sljivar, Aladin Redzepi, Sebastian Beck. – Verwarnungen: 62. Gion Cortesi, 73. Aladin Redzepi, 83. Diego Mazzini, 93. Valerio Plozza.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: Chur 97 2 - CB Trun/Rabius 1 Grp. 2:0, Valposchiavo Calcio 1 - FC Triesenberg 1 1:4

Tabelle: 1. FC Ems 1 8 Spiele/19 Punkte (23:11). 2. FC Bad Ragaz 1 8/18 (28:7), 3. FC Buchs 1 9/16 (18:10), 4. FC Triesen 1 8/15 (25:17), 5. FC Triesenberg 1 9/15 (28:17), 6. FC Landquart 1 8/12 (16:15), 7. Valposchiavo Calcio 1 7/11 (9:10), 8. FC Sargans 1 8/9 (17:16), 9. FC Gams 1 8/7 (14:27), 10. FC Thusis - Cazis 1 8/7 (6:23), 11. CB Trun/Rabius 1 Grp. 8/6 (6:14), 12. Chur 97 2 9/3 (9:32).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.06.2021 21:33 Uhr.