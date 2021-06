2. Liga, Gruppe 1 Tor von Michel Gadient sichert Montlingen das Unentschieden gegen Au-Berneck 05 Je ein Punkt für Au-Berneck 05 und Montlingen: Die Teams trennen sich 1:1

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 1:0 erzielte Ricardas Baklanovas in der 60. Minute. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Michel Gadient traf in der 87. Minute für Au-Berneck 05 zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Au-Berneck 05 für Joel Eugster (15.) und Cédric Kriebel (86.). Die einzige gelbe Karte bei Montlingen erhielt: Michel Gadient (34.)

Au-Berneck 05 bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 5. Au-Berneck 05 hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Au-Berneck 05 in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Romanshorn 1. Diese Begegnung findet am Donnerstag (17. Juni) statt (20.15 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Das Unentschieden bringt Montlingen in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 6. Montlingen hat je dreimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Montlingen spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Altstätten 1 (Rang 12). Das Spiel findet am 20. Juni statt (14.00 Uhr, Kolbenstein, Montlingen).

Telegramm: FC Au-Berneck 05 1 - FC Montlingen 1 1:1 (0:0) - Degern, Au – Tore: 60. Ricardas Baklanovas 1:0. 87. Michel Gadient 1:1. – Au-Berneck 05: Kevin Jung, Daniel Niederl, Endrit Bekjiri, Cédric Kriebel, Lukas Dierauer, Tobias Dierauer, Mario Zivic, Emir Muratoski, Daniele Varano, Fabio Lamorte, Raoul Marino. – Montlingen: Fabian Lüchinger, Argurian Bojaxhi, Manuel Bont, Fabio Klingler, Florian Haltiner, Jan Meier, Sandro Lüchinger, Michel Gadient, Nando Lüchinger, Valdet Istrefi, Bünyamin Uyanik. – Verwarnungen: 15. Joel Eugster, 34. Michel Gadient, 86. Cédric Kriebel.

Tabelle: 1. FC Rorschach-Goldach 17 1 8 Spiele/20 Punkte (28:8). 2. FC Romanshorn 1 9/19 (23:11), 3. FC Ruggell 1 9/16 (17:9), 4. FC Mels 1 9/16 (22:19), 5. FC Au-Berneck 05 1 9/15 (13:13), 6. FC Montlingen 1 9/12 (19:21), 7. FC Arbon 05 1 9/12 (17:19), 8. FC Vaduz 2 9/11 (17:15), 9. FC St. Margrethen 1 8/9 (13:14), 10. US Schluein Ilanz 1 9/7 (12:25), 11. FC Rheineck 1 9/6 (9:23), 12. FC Altstätten 1 9/3 (11:24).

