2. Liga, Gruppe 1 St. Margrethen verliert gegen Seriensieger Rorschach-Goldach Rorschach-Goldach setzt seine Siegesserie auch gegen St. Margrethen fort. Das 3:0 auswärts am Dienstag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Patrice Baumann erzielte in der 34. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Rorschach-Goldach. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Rorschach-Goldach stellte Jan Acklin in Minute 62 her. Rorschach-Goldach baute in der 84. Minute die Führung für Rorschach-Goldach weiter aus: Torschütze war erneut Jan Acklin.

Bei St. Margrethen erhielten Liridon Maliqi (55.) und Furkan Sarac (61.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Rorschach-Goldach, Anto Lovric (88.) kassierte sie.

Rorschach-Goldach verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Das Team hat nach neun Spielen 23 Punkte auf dem Konto. Rorschach-Goldach hat bisher siebenmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Rorschach-Goldach zuhause gegen das drittplatzierte Team FC Ruggell 1 zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am Samstag (19. Juni) statt (16.00 Uhr, Sportanlage Kellen, Tübach).

Für St. Margrethen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 9. St. Margrethen hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für St. Margrethen geht es auswärts gegen FC Mels 1 (Platz 4) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (19. Juni) (17.00 Uhr, Tiergarten, Mels).

Telegramm: FC St. Margrethen 1 - FC Rorschach-Goldach 17 1 0:3 (0:1) - Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen – Tore: 34. Patrice Baumann 0:1. 62. Jan Acklin 0:2. 84. Jan Acklin 0:3. – St.Margrethen: Omer Demiri, Liridon Maliqi, Salvatore Forgia, Fisnik Sinani, Sinan Polat, Furkan Sarac, Joshua Braun, Isuf Ibrahimi, Gentrit Rexhepi, Rilind Shala, Kushtrim Hajrullahu. – Rorschach-Goldach: Nemanja Babic, Luca Di Benedetto, Patrice Baumann, Stefan Niklaus, Robin Jung, Gilvan Wagner da Silva, Anto Lovric, Arbnor Morina, Julian Haag, Oliver Baumann, Rico Meister. – Verwarnungen: 55. Liridon Maliqi, 61. Furkan Sarac, 88. Anto Lovric.

Tabelle: 1. FC Rorschach-Goldach 17 1 9 Spiele/23 Punkte (31:8). 2. FC Romanshorn 1 9/19 (23:11), 3. FC Ruggell 1 9/16 (17:9), 4. FC Mels 1 9/16 (22:19), 5. FC Au-Berneck 05 1 9/15 (13:13), 6. FC Montlingen 1 9/12 (19:21), 7. FC Arbon 05 1 9/12 (17:19), 8. FC Vaduz 2 9/11 (17:15), 9. FC St. Margrethen 1 9/9 (13:17), 10. US Schluein Ilanz 1 9/7 (12:25), 11. FC Rheineck 1 9/6 (9:23), 12. FC Altstätten 1 9/3 (11:24).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.06.2021 06:43 Uhr.