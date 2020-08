2. LIGA, GRUPPE 1: Romanshorn gewinnt zum Auftakt klar gegen Schluein Romanshorn siegt zuhause gegen Schluein: Zum Saisonauftakt gab es ein 4:0.

(chm)

Edonat Sadiki traf in der 14. Minute. Es war die Führung zum 1:0. Manuel Keller sorgte in der 27. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Romanshorn. In der 61. Minute baute der gleiche Manuel Keller die Führung für Romanshorn weiter aus. Fabio Pfomann schoss das 4:0 (93. Minute) und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Romanshorn, nämlich für Bahtjar Ajvazaj (82.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schluein, Martin Egger (75.) kassierte sie.

Romanshorn reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Romanshorn spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Arbon 05 1. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (20.15 Uhr, Stacherholz, Arbon).

Schluein liegt nach Spiel 1 auf Rang 12. Für Schluein geht es in einem Heimspiel gegen FC Rorschach-Goldach 17 weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (18.00 Uhr, Crap Gries, Schluein).

Telegramm: FC Romanshorn 1 - US Schluein Ilanz 1 4:0 (2:0) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 14. Edonat Sadiki 1:0. 27. Manuel Keller 2:0. 61. Manuel Keller 3:0. 93. Fabio Pfomann 4:0. – Romanshorn: Marolf Raphael, Häberli David, Ajvazaj Bahtjar, Lang Christian, Lieberherr Mike, Idrizi Fisnik, Spindler Nils, Sadiki Edonat, Keller Manuel, Zanetti Carlo, Zinnà Vincenzo. – Schluein: Hornacek David, Derungs Matthias, Dermont Luzi, Egger Martin, Vinzens Tiziano, Derungs Livio, D Atria Nico, Büchler Aron, Zimmermann Adrian, Vinzens Luca, Sgier Gian. – Verwarnungen: 75. Martin Egger, 82. Bahtjar Ajvazaj.

Alle Spiele der Runde: FC Rheineck 1 - FC Vaduz 2 1:1, FC Romanshorn 1 - US Schluein Ilanz 1 4:0

Tabelle: 1. FC Romanshorn 1 1 Spiel/3 Punkte (4:0). 2. FC Rheineck 1 1/1 (1:1), 3. FC Vaduz 2 1/1 (1:1), 4. FC Rorschach-Goldach 17 1 0/0 (0:0), 5. FC St. Margrethen 1 0/0 (0:0), 6. FC Arbon 05 1 0/0 (0:0), 7. FC Altstätten 1 0/0 (0:0), 8. FC Mels 1 0/0 (0:0), 9. FC Montlingen 1 0/0 (0:0), 10. FC Ruggell 1 0/0 (0:0), 11. FC Au-Berneck 05 1 0/0 (0:0), 12. US Schluein Ilanz 1 1/0 (0:4).

Alles Details zur 2. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Seite des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.