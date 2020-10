2. LIGA, GRUPPE 1: Erster Saisonsieg für Rheineck gegen Altstätten – Ernis Spahiu als Matchwinner Für Rheineck hat es am Sonntag im neunten Spiel den ersten Sieg der Saison abgesetzt. Das Team besiegte auswärts Altstätten 2:1.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 19 Minuten: Das erste Tor der Partie fiel für Rheineck: Flamur Bojaxhi brachte seine Mannschaft in der 51. Minute 1:0 in Führung. Altstätten glich in der 69. Minute durch Kevin Steiger aus. Ernis Spahiu sorgte in der 70. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Rheineck. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Altstätten für Patrick Babic (71.), Kevin Steiger (76.) und Thomas Ritter (83.). Bei Rheineck erhielten Flamur Bojaxhi (58.) und Flamur Maliqi (95.) eine gelbe Karte.

Dank dem Sieg ist Rheineck nicht mehr Letzter in der Tabelle: Mit sechs Punkten liegt das Team auf Rang 11. Es macht einen Platz gut. Rheineck hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Rheineck trifft im nächsten Spiel zuhause auf US Schluein Ilanz 1 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 31. Oktober (17.30 Uhr, Stapfenwies, Rheineck).

Altstätten liegt neu am Ende der Tabelle. Das Team hat nach acht Spielen drei Punkte auf dem Konto. Es verliert einen Platz. Altstätten hat bisher einmal gewonnen und siebenmal verloren.

Altstätten spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Arbon 05 1 (Platz 9). Das Spiel findet am Mittwoch (28. Oktober) statt (20.00 Uhr, Stacherholz, Arbon).

Telegramm: FC Altstätten 1 - FC Rheineck 1 1:2 (0:0) - GESA, Altstätten – Tore: 51. Flamur Bojaxhi 0:1. 69. Kevin Steiger 1:1. 70. Ernis Spahiu 1:2. – Altstätten: Eugster Mirel, Eugster Simon, Ritter Thomas, Lichtenstern Simon, Lüchinger Yanik, Walt Sandro, Liiro Peluso Loris, Lichtenstern Daniel, Berisha Fisnik, Steiger Kevin, Hujdur Adis. – Rheineck: Petrov Petar, Hajrullahu Kushtrim, Bucheli Rafael, Chiarello Alessandro, Imeri Florent, Vasic Dalibor, Baumann Manuel, Aliu Fatlum, Ibrahimi Blerim, Lakna Jetmir, Spahiu Ernis. – Verwarnungen: 58. Flamur Bojaxhi, 71. Patrick Babic, 76. Kevin Steiger, 83. Thomas Ritter, 95. Flamur Maliqi.

Tabelle: 1. FC Rorschach-Goldach 17 1 8 Spiele/20 Punkte (28:8). 2. FC Romanshorn 1 9/19 (23:11), 3. FC Ruggell 1 9/16 (17:9), 4. FC Mels 1 9/16 (22:19), 5. FC Au-Berneck 05 1 8/14 (12:12), 6. FC Montlingen 1 8/11 (18:20), 7. FC Vaduz 2 9/11 (17:15), 8. FC St. Margrethen 1 8/9 (13:14), 9. FC Arbon 05 1 8/9 (13:19), 10. US Schluein Ilanz 1 9/7 (12:25), 11. FC Rheineck 1 9/6 (9:23), 12. FC Altstätten 1 8/3 (11:20).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.10.2020 21:19 Uhr.