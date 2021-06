2. Liga, Gruppe 1 Deutlicher Erfolg für Romanshorn gegen Au-Berneck 05 Sieg für Romanshorn: Gegen Au-Berneck 05 gewinnt das Team am Donnerstag zuhause 4:1.

(chm)

Manuel Keller eröffnete in der 20. Minute das Skore, als er für Romanshorn das 1:0 markierte. Romanshorn baute seine Führung in der 25. Minute (Kai Länzlinger) weiter aus (2:0). In der 74. Minute gelang Au-Berneck 05 (Emir Muratoski) der Anschlusstreffer (1:2).

In der 83. Minute baute Dominik Wiedermann Gambarte den Vorsprung für Romanshorn auf zwei Tore aus (3:1). Fisnik Idrizi schoss das 4:1 (90. Minute) für Romanshorn und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Gelbe Karten gab es bei Au-Berneck 05 für Cédric Kriebel (44.) und Jaro Böhrer (77.). Eine Verwarnung gab es für Romanshorn, nämlich für Albasan Sadiki (45.).

Keine Änderung in der Tabelle für Romanshorn: 22 Punkte bedeuten Rang 2. Für Romanshorn ist es bereits der siebte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und dreimal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Romanshorn ging unentschieden aus.

Romanshorn spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Altstätten 1 (Rang 12). Das Spiel findet am 26. Juni statt (16.00 Uhr, GESA, Altstätten).

Für Au-Berneck 05 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 5. Au-Berneck 05 hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Au-Berneck 05 auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Rorschach-Goldach 17 1. Diese Begegnung findet am 26. Juni statt (16.00 Uhr, Sportanlage Kellen, Tübach).

Telegramm: FC Romanshorn 1 - FC Au-Berneck 05 1 4:1 (2:0) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 20. Manuel Keller 1:0. 25. Kai Länzlinger 2:0. 74. Emir Muratoski 2:1. 83. Dominik Wiedermann Gambarte 3:1. 90. Fisnik Idrizi 4:1. – Romanshorn: Raphael Marolf, David Häberli, Luca Friederich, Christian Lang, Mike Lieberherr, Albasan Sadiki, Fisnik Idrizi, Edonat Sadiki, Manuel Keller, Carlo Zanetti, Kai Länzlinger. – Au-Berneck 05: Kevin Jung, Daniel Niederl, Lukas Dierauer, Sarujan Pirabakaran, Tobias Dierauer, Cédric Kriebel, Mario Zivic, Raoul Marino, Daniele Varano, Emir Muratoski, Fabio Lamorte. – Verwarnungen: 44. Cédric Kriebel, 45. Albasan Sadiki, 77. Jaro Böhrer.

Tabelle: 1. FC Rorschach-Goldach 17 1 9 Spiele/23 Punkte (31:8). 2. FC Romanshorn 1 10/22 (27:12), 3. FC Ruggell 1 9/16 (17:9), 4. FC Mels 1 9/16 (22:19), 5. FC Au-Berneck 05 1 10/15 (14:17), 6. FC Montlingen 1 9/12 (19:21), 7. FC Arbon 05 1 9/12 (17:19), 8. FC Vaduz 2 9/11 (17:15), 9. FC St. Margrethen 1 9/9 (13:17), 10. US Schluein Ilanz 1 9/7 (12:25), 11. FC Rheineck 1 9/6 (9:23), 12. FC Altstätten 1 9/3 (11:24).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.06.2021 18:46 Uhr.