Zu viel Schnee: Spiel zwischen dem FC Luzern und Meister YB abgesagt Und wieder fällt eine Partie des FC Luzern dem Schnee zum Opfer: Gegen die Young Boys kann am Donnerstagabend nicht gespielt werden. Es ist für den FCL bereits die zweite abgesagte Partie in diesem Jahr. Raphael Gutzwiller

Ganz in weiss: So präsentiert sich die Swisspor-Arena heute. (Bild: FC Luzern/Twitter)

Um 15.18 Uhr herrschte Gewissheit: Auf dem Rasen in der Swissporarena in Luzern kann am Abend nicht Fussball gespielt werden. Über sieben Zentimeter Neuschnee liegen auf dem Boden, der Schneefall hat den ganzen Tag bis am Nachmittag nicht richtig nachgelassen.

Somit fällt die Partie zwischen dem FC Luzern und den Young Boys, die am Donnerstag um 20 Uhr hätte angepfiffen werden sollen, in den Schnee. Dies entschied die Liga nach einer Platzinspektion in Luzern. Die Partie wird am Mittwoch, 10. April um 18.45 Uhr nachgeholt.

In dieser Saison machte der FC Luzern bereits zum zweiten Mal Erfahrungen mit starkem Schneefall. Bereits die Partie gegen den FC Sion am 3. Februar musste abgesagt werden. Damals fiel der Entscheid erst eineinhalb Stunden vor Kick-off, da der Schneefall erst wenige Stunden davor begonnen hatte. Damals war diese Absage eine Premiere in der Swisspor-Arena nach deren Eröffnung 2011. Nun passiert es zwei Monate später bereits zum zweiten Mal.