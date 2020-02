Bei St.Otmar gegen GC Amicitia prallen zwei Systeme aufeinander: Spellerberg versus Szymanski Zwei Spielertrainer begegnen sich am Sonntag in der NLA-Partie zwischen St.Otmar und GC Amicitia Zürich .

Spielertrainer Bo Spellerberg ist der Kopf des flexiblen Offensivsystems St.Otmars. Bild: Michel Canonica

Langsam aber sicher hat das Modell Spielertrainer ausgedient im modernen Handball. Zu vielschichtig sind die Anforderungen an einen Handballcoach, um gleichzeitig auch als Spieler brillieren zu können. Das ist auch bei Bo Spellerberg und Jakub Szymanski nicht anders – und dennoch üben beide noch bis Ende Saison diese Doppelfunktion aus.

Während der 40-jährige Däne Spellerberg nach seinem zweijährigen Engagement bei St.Otmar in seine Heimat zurückkehrt, steigt Szymanski bei GC Amicita Zürich zum Cheftrainer auf und beendet seine Handballkarriere. Der 37-jährige Tscheche ist überzeugt, dass er als vollamtlicher Trainer seiner Mannschaft mehr bringt, denn als Spielertrainer. «Das ist zwar eine gewagte These, aber das ist mein Ziel.» Er freue sich riesig auf die neue Herausforderung, habe er doch in seiner Zeit als Übergangstrainer Gefallen an der Tätigkeit gefunden. Szymanski will bei GC seine eigene Spielphilosophie entwickeln. «Ich möchte einen intelligenten Handball spielen lassen. Jeder Spieler soll sich exakt an die Vorgaben halten», sagt er. Dafür brauche es «einen klaren Kopf».

Chef in der Offensive, Patron in der Defensive

Ist die Spielphilosophie der Zürcher ähnlich wie jene Spellerbergs? «Ich würde mir niemals erlauben, mich mit Bo Spellerberg zu vergleichen», sagt Szymanski. Er habe grossen Respekt davor, was der ehemalige Weltklassespieler Spellerberg bei St.Otmar leiste. Was die Spielidee angehe, seien grosse Unterschiede vorhanden. Aus einem einfachen Grund:

«Spellerberg hat individuelle Klasse, ebenso wie seine Mitspieler.»

Bei GC hingegen müssten in der Offensive die Lösungen eher über das System gefunden werden. «Uns fehlen derzeit Top-Leute. Die Spieler müssen sich deshalb exakt an die Vorgaben halten, um in eine gute Wurfposition zu kommen», sagt Szymanski. Während also Spellerbergs System auch auf der Flexibilität jedes Einzelnen beruht, will der Trainer der Zürcher das eher unterbinden.

Ein weiterer Unterschied der beiden Spielertrainer findet sich in ihrer Funktion in der Defensive. Szymanski nimmt im Zürcher Innenblock als hervorragender Abwehrspieler die Chefrolle gleich selbst ein. «Hinten kann ich meine Mitspieler dirigieren. Das ist ein grosser Vorteil.» Spellerberg verteidigt zwar von Zeit zu Zeit auch selber, wird aber seine Stärken weiterhin vornehmlich in der St.Galler Offensive einbringen. «Was Spellerberg mit seinen 40 Jahren immer noch leistet, ist Wahnsinn», sagt Szymanski. «Ich kann das mit meinen 37 Jahren gut beurteilen.»

Rückkehr nach St.Gallen

Szymanski blickt gerne auf seine Zeit in St.Gallen zurück, wo er vier Jahre seiner Karriere verbrachte. «Das war vielleicht sogar meine schönste Station», sagt er. Mit der tschechischen Fraktion um Jan Filip, Tomas Babak und ihn erreichte St.Otmar den Cup- sowie den Playoff-Final. «Es passte einfach und wir hatten Erfolg.»

Dreimal zur gleichen Zeit wie der FC St.Gallen Der St.Galler Sportzuschauer muss sich am Sonntag entscheiden: entweder St.Otmar oder der FC St.Gallen. Während die Handballer um 17 Uhr in der Kreuzbleiche gegen GC Amicitia Zürich spielen, empfangen die Fussballer um 16 Uhr im Kybunpark Servette. Auch die kommenden beiden Heimspiele St. Otmars kreuzen sich mit jenen der Fussballer. «Uns sind die Hände gebunden», sagt Otmar-Präsident Hans Wey. Der Spielplan müsse bereits im Juli erstellt werden, ohne dass die Spieldaten der Fussballer bereits fixiert seien. (ibr)

Trotz seiner Verbundenheit mit St.Otmar strebt Szymanski in der Kreuzbleiche den Sieg an. «Wir dürfen uns keine Schwächephase erlauben und müssen die gegnerische Offensive in den Griff bekommen.» Ob das klappt, hängt zum grossen Teil von ihm selber ab.