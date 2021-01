Snowboard Nach Coronafall beim Zimmerkollegen: Elias Allenspach verpasst den Halfpipe-Saisonstart in Laax Nachdem Slopestyle-Athlet Nick Pünter positiv auf Covid-19 getestet wurde, musste sich der Zuzwiler Elias Allenspach in Quarantäne begeben. Welch ein Pech für den Ostschweizer, der deshalb für den Heimweltcup in Laax Forfait geben muss.

Beim 19-jährigen Elias Allenspach fielen alle Tests negativ aus. Bild: Swen Baldinger

Elias Allenspach wollte nach überstandener Verletzung und über einem Jahr ohne Halfpipe-Event beim Saisonauftakt in Laax so richtig durchstarten. Sein grosses Ziel war es, diesen Winter den Sprung ins A-Kader zu schaffen. Einen ersten Schritt dazu wollte er beim Heimweltcup in der Surselva machen. Er hatte sich vorgenommen, einen guten Run zu zeigen und es in den Finaldurchgang zu schaffen. Daraus wird nun aber aufgrund des Coronafalls seines Zimmerkollegen Nick Pünter nichts. Allenspach sagt:

«Das ist enorm bitter, ich habe mich so sehr auf den Weltcup in Laax gefreut. Ich habe meine Saisonvorbereitung darauf ausgerichtet. Ich muss diesen Schock zuerst einmal verdauen.»

Elias Allenspach Bild: PD

Allenspach, dessen Tests stets negativ ausfielen, befindet sich nun auf Anordnung in Quarantäne. Ein grosses Pech für den formstarken Ostschweizer, ist doch in dieser Halfpipe-Saison wegen der Pandemie und nach jetzigem Stand im Weltcup einzig noch der Event im kanadischen Calgary geplant. Somit hat Allenspach nur noch eine Chance, um sein Saisonziel zu erreichen.