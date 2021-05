0:3 in Lausanne – deutliche Niederlage für Wil Gegen Stade-Lausanne-Ouchy verliert der FC Wil mit 3:0. Die Niederlage war auch in der Höhe verdient, weil die Westschweizer deutlich zielstrebiger und entschlossener agierten.

Lavdim Zumberi gehörte zu den auffälligsaten Wilern. Foto: Gianluca Lombardi

Nicht ganz überraschend, rotierte Alex Frei nach dem Sieg gegen Chiasso kräftig durch. Nur Maren Haile-Selassie und Valon Fazliu behielten ihre Plätze. Auf den anderen neun Positionen brachte der Wiler Trainer frisches Personal. Damit war die Startelf der Äbtestädter an diesem Abend im Schnitt nur gerade 21 Jahre alt. Fazliu gehörte mit seinem 25 Jahren dabei zum alten Eisen.

Trotz zwei Toren in Halbzeit eins, ist die sportliche Geschichte von diesem Durchgang relativ schnell erzählt. Bereits in der sechsten Minute brachte Guy Mbenza die Gastgeber in Führung, eher er nach einer halben Stunde nachlegte. In beiden Situationen genoss der Westschweizer Angreifer zu viele Freiheiten. Man merkte den Wilern an, dass kräftig durchrotiert wurde und oft die Zuordnung nicht stimmte.

Offensiv hatten die Wiler aber durchaus ein paar erwähnenswerte Aktionen. Kurz nach der Heimführung tauchte Haile-Selassie allein vor dem Tor auf, scheiterte aber an Justin Hammel. Da hatte der junge Angreifer zu unentschlossen agiert. Der Ausgleich wäre in dieser Situation ein Muss gewesen. Es war zugleich auch die beste Tormöglichkeit der Äbtestädter.

Zu harmlos

Auch der Seitenwechsel und die Halbzeitansprache sollte in diesem Spiel keine Wende beiführen. Zwar waren die Wiler mit zunehmender Spieldauer immer besser in der Partie. Klare Torchancen blieben aber Mangelware. Dass den Ostschweizern einmal mehr die Cleverness fehlte, stellte Noah Jones vorbildlich unter Beweis, als er sich im Strafraum trotz Foul nicht fallen liess und stattdessen den Ball beim Tänzeln verlor.

Kurz vor Ende erhöhten die Hausherren per Foulelfmeter auf 3:0 und sorgten damit für die definitive Entscheidung in diesem Vergleich. Viel falsch gemacht haben die Wiler nicht, Mental waren Sie aber nicht auf der Höhe, um hier zu bestehen. Nun bleibt den Äbtestädtern noch das Heimspiel gegen Thun, um für einen versöhnlichen Saisonabschluss zu sorgen.

Telegramm:

FC Stade-Lausanne-Ouchy – FC Wil 1900 3:0 (2:0)

Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne: 100 Zuschauer (ausverkauft) – Schiedsrichter: Wolfensberger.

Tore: 6. Mbenza 1:0, 31. Mbenza 2:0, 82. Amdouni (Foulelfmeter) 3:0.

Ouchy: Hammel; Albizua, Hajrulahu, Routis; Asllani (81. Efendic), Bamba, Abdullah (6. Gaillard), Qarri (81. Ndongo); Amdouni, Ajdini; Mbenza (89. Lahiouel).

Wil: De Mol; Izmirlioglu, Mätzler, Sauter; Mettler (60. Krunic), Zumberi, Fazliu (60. Muntwiler), Ndau, Blasucci (78. Kronig); Jones (78. Krasniqi), Haile-Selassie (60 Silvio).

Bemerkungen: Ouchy ohne Laugeois, Da Silva, Rüfli, Perrier, Gazzetta, Dalvand (alle verletzt) und Monteiro (nicht im Aufgebot). Wil ohne Dickenmann (gesperrt), Tushi (verletzt), Abazi, Paunescu, Sarcevic, Ismaili, Abubakar, Klein, Kamber und Brahimi (alle nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 39. Ndau, 41. Qarri.