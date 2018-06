Silvio kehrt zu Wil zurück Der brasilianische Stürmer Carlos de Oliveira Silvio spielt in der kommenden Saison wieder für den FC Wil.

Silvio Carlos De Oliveira (links), hier noch im Trikot von Winterthur, kehrt in die Ostschweiz zurück. (KEYSTONE/Laurent Gillieron)

(sda) Der Brasilianer Carlos de Oliveira Silvio, genannt Silvio, kehrt zum FC Wil in die Challenge League zurück, wo er einen Vertrag bis Juni 2020 unterschrieben hat. Er kommt ablösefrei von Liga-Konkurrent Winterthur. Der 33-jährige Stürmer begann seine Karriere in Europa vor zwölf Jahren bei den Ostschweizern. Danach spielte er in der Schweiz für den FC Zürich (Meister 2009), Lugano und Lausanne sowie in Deutschland für Union Berlin und in Österreich für den Wolfsberger AC, ehe er in die Schweiz zum FC Winterthur wechselte.