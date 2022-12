Silvesterlauf Dominic Lobalus Top-Wochenende: Sieg in Sitten, Sieg in Zürich Am Zürcher Silvesterlauf trumpfen die Läuferinnen und Läufer des LC Brühl gross auf.

Dominic Lobalu springt dem Sieg entgegen Bild: PD

Die Brühler Laufgruppe von Trainer Markus Hagmann und Simon Schönenberger erzielte am Zürcher Silvesterlauf ausgezeichnete Resultate: Während Dominic Lobalu bei den Elite-Männern und Fabio Halter bei den Junioren gewannen, siegten Belinda Rickli und Sandra Löhrer als Duo bei den Frauen. Wobei hier auch Sarina Hasler und Nina Mettler mit einem erfreulichen Resultat glänzten.

Dominic Lobalu war als Favorit gehandelt worden. Dass er trotz frostigen Temperaturen und dem Vortagessieg am Course de Noël in Sitten mit einer weiteren Demonstration seiner Form und Leichtigkeit beim Elite-Ausscheidungsrennen über 16 Runden à 330 Meter aufwarten konnte, begeisterte das Zürcher Publikum. Lobalu setzte sich in der neunten Runde von Moses Bowen, Luca Noti und Tadesse Abraham leichtfüssig ab und gewann den Lauf um das Zürcher Stadthaus nach 2021 zum zweiten Mal auf eindrückliche Weise. «Le roi des pavés», wie Lobalu nach seinen drei Siegen an den Westschweizer Stadtläufen in Bulle, Genf und Sion genannt wird, bewies nach seinen starken Auftritten – unter anderem am Diamond-League-Final in Zürich – seine Weltklasseform somit auch auf der Strasse.

In einer Woche wird Lobalu an der Corrida de Houilles in Paris starten – auf dem Parcours, auf dem Julien Wanders 2018 den Europarekord über zehn Kilometer aufgestellt hat und wo auch dieses Jahr namhafte internationale Konkurrenz den Brühler fordern wird.

Nachwuchshoffnung Halter triumphiert

Junioren-Sieger Halter gehört in der U20-Kategorie zur Schweizer Spitzengruppe der jungen Bahnläufer; er will sich für die EM über 3000 m qualifizieren. Der 18-jährige Mörschwiler überzeugte mit einer starken Leistung im Rennen über 8,5 Kilometer, nach welcher er auch in der Overall Kategorie Männer bei 2700 Teilnehmern auf dem zweiten Platz figuriert.

Für die Duo-Siegerinnen Rickli und Löhrer galt es, im Elite-Ausscheidungsrennen der Frauen über zwölf Runden lange mitlaufen zu können. Dies gelang den Frauen gut, erst nach der neunten respektive siebenten Runde wurden die Brühlerinnen aus dem Rennen gezogen – sie konnten sich als überraschende Duo-Siegerinnen feiern lassen. Die Nachwuchsläuferinnen Hasler und Mettler landeten ebenfalls im vorderen Drittel.