Schwingen Sechs Gänge, sechs Siege: Favorit Samuel Giger triumphiert in Oberriet Der Thurgauer Kilchberg-Sieger überzeugt vor 3200 Zuschauern am Rheintal-Oberländer Verbandsschwingfest. Im Schlussgang besiegt er Andrin Poltera nach 53 Sekunden mit Hochschwung.

Ein Saisonstart nach Mass: Samuel Giger. Bild: Michael Buholzer / KEYSTONE

Zum Start in die Freiluftsaison mussten die 96 Teilnehmer des Rheintal-Oberländer Verbandsschwingfests in Oberriet garstigen Bedingungen trotzen. Wenig überraschend gelang dies dem Thurgauer Topfavoriten Samuel Giger am besten. Er gewann am stark besetzten Vorbereitungsfest alle sechs Gänge souverän und distanzierte seine Konkurrenten in der Rangliste um eineinhalb Punkte und mehr. Auf dem Weg zum Regionalfestsieg bezwang der 24-jährige Thurgauer auch den Bündner Armon Orlik, den er letztmals im Jahr 2017 besiegt hatte. Zweiter wurde der Appenzeller Andrin Poltera vor Orlik und dem 19-jährigen Toggenburger Werner Schlegel.