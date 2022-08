Schwingen Die Vorgeschichte zum grossen Abschied auf der Schwägalp: Beim Käseschmieren entschliesst sich Arnold Forrer zum Rücktritt 151 Exemplare sind genug. Schwingerkönig und Rekordkranzgewinner Arnold Forrer beendet seine Karriere auf der Schwägalp.

Arnold Forrer verabschiedet sich auf der Schwägalp vom Publikum. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Es waren keine einfachen Tage für den 43-jährigen Toggenburger Arnold Forrer. Das Knie wollte nicht so recht und überhaupt: «Wie viele Schwingfeste soll ich noch bestreiten?», fragte er seine langjährigen Weggefährten kürzlich. Und wie so häufig lautete die Antwort: «Nimm Fest für Fest.»

Doch am Samstagmorgen beim Käseschmieren bekam Forrer auf einmal das Gefühl: «Das war’s.» Er teilte seinen Entscheid Urban Götte, dem technischen Leiter der Toggenburger mit. Götte, sein langjähriger Wegbegleiter und Freund, war es dann am Sonntag auch, der die Erfolge Forrers dem Publikum vorlas. Schon vorher wurde der Schwingerkönig von 2001 in Nyon von den Zuschauerinnen und Zuschauern mit Standing Ovations gefeiert. Götte zu Forrer: «Stehen dir auch die Haare zu Berge?» Forrer:

«Hätte ich in diesem Moment etwas sagen müssen, ich hätte kein Wort herausgebracht.»

Viermal siegte Arnold Forrer auf der Schwägalp – letztmals 2013. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Forrer ist nach seinem Rücktritt mit sich im Reinen. «Ich bin gesund und glücklich. Was will ich mehr?» Nun möchte er zuerst einmal Zeit mit all jenen verbringen, die in letzter Zeit zu kurz kamen. Im Beruf will der Käsermeister mit seinem Geschäftspartner neue Projekte in Angriff nehmen. Das Schwingen wird für unbestimmte Zeit nicht mehr an erster Stelle stehen. «Aber im Schwingkeller werde ich von Zeit zu Zeit gerne vorbeischauen.» Ohne Funktion und ohne Hintergedanken. Nur zum Spass.

Die letzten vier Kränze mit künstlichem Hüftgelenk

Forrer erreichte in seiner illustren Karriere 46 Kranzfestsiege, seinen wichtigsten am Eidgenössischen Schwingfest in Nyon. Seither darf er sich Schwingerkönig nennen. Der Toggenburger hinterlässt mit seinem Kranzrekord von 151 Exemplaren eine Marke, die wohl nicht so schnell überboten wird. Der einstige Seriensieger zeichnete sich im fortgeschrittenen Schwingeralter durch einen unbändigen Ehrgeiz aus. Trotz künstlichem Hüftgelenk wollte er nicht von seinem Ziel – den magischen 150 Kränzen – abweichen. Stundenlang schuftete er dafür alleine in seinem hauseigenen Kraftraum oder auf seinem Mountainbike, wenn er die Hügel rund um Stein rauf und runter fuhr.

Nicht viele trauten Arnold Forrer nach der Hüftoperation die Marke von 150 Kranzgewinnen zu. In Urnäsch war es im Juli dieses Jahres so weit. Bild: Benjamin Manser

In diesem Jahr belohnte sich der Toggenburger für seine Hartnäckigkeit gleich selbst, indem er seine Kränze Nummer 148 bis 151 erschwang. Deshalb überraschte es auch nicht, dass er auf der Schwägalp an seinem Lieblingsfest nicht mehr antrat. Er spürte, dass er das nicht mehr braucht. Dieses Gefühl hatte er zuvor nie. Wie sehr ihn das Publikum mochte, erfuhr er dennoch ein letztes Mal.