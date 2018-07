Schweizerinnen zeigen tolle Moral Die Schweizer U19-Fussballerinnen starten mit einem überraschenden 2:2 gegen Frankreich in die Heim-EM. Lange Zeit sah es jedoch nicht nach einem Punktgewinn aus.

Chantal Wyser (links) feiert ihren Treffer zum 1:2 mit Malin Gut und Chiara Messerli (Nummer 16). (Bild: Ennio Leanza/Keystone (Wohlen, 18. Juli 2018))

Das Team von Trainerin Nora Häuptle, die von Martina Voss-Tecklenburg, der Trainerin des Schweizer A-Nationalteams, assistiert wurde, hatte gegen die Französinnen lange einen schweren Stand. Die Französinnen, die im Vorjahr im EM-Final standen und 2016 den Titel holten, begannen die Partie in Wohlen druckvoll und lagen nach einem Treffer per Foulpenalty bereits nach 15 Minuten 1:0 in Führung. Nach dem 2:0 durch einen sehenswerten Distanzschuss von Ella Palis schien die Partie zur Enttäuschung der 1437 Zuschauern im Niedermatten-Stadion gelaufen zu sein. Die Schweizerinnen, die insbesondere gegen Ende der ersten Halbzeit stark dagegenhielten, erspielten sich zwar mehrere Chancen, konnten jedoch keine verwerten.

Doch mit viel Kampfgeist holten sich die Schweizerinnen trotzdem noch einen nicht erwarteten Punkt. In der 70. Minute verwertete Chantal Wyser vom FC Luzern nach einem Freistoss den Abpraller, zehn Minuten später war Young-Boys-Stürmerin Alisha Lehmann nach einem Flankenball erfolgreich.

In der Gruppe A trifft die Schweiz im zweiten Spiel am Samstag (18.15 Uhr) in Zug auf Titelverteidiger Spanien, der überraschend das Startspiel gegen Norwegen mit 0:2 verlor. In der Gruppe B gewannen die Niederlande und Deutschland, zwei Halbfinalisten der EM 2017, ihre Startspiele Die ersten zwei der beiden Vierergruppen qualifizieren sich für die Halbfinals. (red)

U19-Europameisterschaft der Frauen. 1. Spieltag. Gruppe A. In Wohlen: Schweiz – Frankreich 2:2 (0:1). Spanien – Norwegen 0:2 (0:2). – Rangliste (je 1 Spiel): 1. Norwegen 3. 2. Schweiz und Frankreich, je 1. 4. Spanien 0. – Die weiteren Schweizer Spiele: Schweiz – Spanien (Samstag, 18.15 Uhr in Zug. Norwegen – Schweiz (Dienstag, 18.15 Uhr in Wohlen).

Gruppe B. In Biel: Deutschland – Dänemark 1:0 (0:0). Niederlande – Italien 3:1 (3:0). – Rangliste (je 1 Spiel): 1. Niederlande 3. 2. Deutschland 3. 3. Dänemark 0. 4. Italien 0.

Modus: Die ersten zwei der beiden Gruppen in den Halbfinals.

Schweiz – Frankreich 2:2 (0:1)

Wohlen. – 1437 Zuschauer. – Tore: 15. Boussaha 0:1 (Foulpenalty). 67. Palis 0:2. 70. Wyser (FC Luzern) 1:1. 80. Lehmann (YB) 2:2.

Schweiz: Herzog; Wyser, Gut, Stahl, Marti; Reuteler, Tschopp (77. Riesen), Hubler (64. Geude Redondo), Buser; Lehmann, Jackson (63. Messerli).