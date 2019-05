Die Freude über den Aufstieg in die 1. Bundesliga wird mit einer ordentlichen Bierdusche gefeiert: Union Berlins Trainer Urs Fischer. (Bild: Joerg Carstensen/dpa)

Schweizer Urs Fischer macht sich bei Union Berlin unsterblich – 11 Highlights zum wilden Aufstieg Urs Fischer schafft mit Union Berlin Historisches. Nach einem 2:2 im Barrage-Hinspiel in Stuttgart genügt Union im Rückspiel in Berlin ein 0:0 zum erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga. Watson

«Ich mag es diesem Verein, jedem Mitarbeiter, den Fans, einfach jedem gönnen», sagte der Schweizer Trainer Urs Fischer nach der Partie. Und dieser Verein, die Mitarbeiter und Fans, die wissen, wie man solch einen Erfolg feiert.

1. Dieser 84-jährige Union-Berlin-Fan

"Ich bin seit 50 Jahren Mitglied, bin 84 Jahre alt - heute ist ein so schöner Tag. Ich habe selten so viele glückliche Menschen gesehen. Union ist eben Union - ne Familie. Ich fahr so, als wenn ich nach Hause schwebe." #FCUVfB #relegation2019 #fcunion #vfb #stuttgart #Aufstieg pic.twitter.com/WuLRlMCZOu — rbb|24 (@rbb24) 27. Mai 2019

2. Die letzten Sekunden

3. Die Spieler singen mit den Fans

Unglaubliche Szenen nach dem Abpfiff - so feiern unsere Jungs den Aufstieg 😁🥳🔴⚪️#FCUVFB #DieZeitistnungekommen #Bundesliga pic.twitter.com/NKaR58lRHt — 1. FC Union Berlin (@fcunion) 27. Mai 2019

4. Die Vereinshymne zum Spielschluss

„Den Sieg vor den Augen, den Blick weit nach vorn

Zieh'n wir gemeinsam durch die Nation

Osten und Westen - Unser Berlin

Gemeinsam für Eisern Union.“ #FCUVFB #UNVEU pic.twitter.com/W9o1Cznzf6 — Felix Krautkrämer (@krk979) 27. Mai 2019

5. Bierdusche für Urs Fischer

Zur Feier des Tages gibt es ordentlich Bier für Trainer Urs Fischer. (Bild: Jörg Carstensen/dpa)

«Es ist einfach geil. Es tut mir leid für die Wortwahl, aber ich kann es anders nicht beschreiben. Das sind Gefühle, die kannst du nicht in Worte fassen.»

6. Der Platzsturm aus Tribünen-Sicht

7. Die Geschichte des Stadions

Stell Dir vor, Du bist Fan von einem Verein, der immer knapp bei Kasse ist. Euer Stadion ein Sanierungsfall.

Ihr investiert 140.000 Arbeitsstunden und baut Euer Stadion selbst.



Und dann steigst Du in die 1. Liga auf! #FCUVfBpic.twitter.com/k5Hm3ycYhg — Herr Naumann (@HerrNaumann) 27. Mai 2019

Der Geschäftsführer Oliver Ruhnert sagt:

«Die Leute, die hier sind, haben sich so danach gesehnt. Es ist so ein geiles Gefühl, den Leuten das zu geben, wo nach sie sich so lange gesehnt haben: Union Berlin in der Ersten Liga zu sehen»

8. Das Herz in der Hand

Die Berliner Fans hievten vor dem Relegationsspiel diese Choreo. (Bild: freshfocus)

9. Freude auf das Stadtderby

Ich gratuliere Union zum Aufstieg. Es tut Berlin ausgesprochen gut, nun zwei Bundesligisten zu haben. Wir freuen uns auf begeisternde Derbys, die wir natürlich für uns entscheiden wollen. Der große Gewinner ist unsere fantastische Hauptstadt #hahohe #FCUVfB — Michael Preetz (@michaelpreetz) 27. Mai 2019

10. Die Witzigen

Für die Bayern-Fans an den TV-Geräten: Das, was da grad passiert, nennt sich Freude, Liebe und Emotionen. #FCUVfB #FUMSLIVE

Immerhin eine Union in Deutschland, bei der es gut läuft. #FCUVfB

Wenn man die Köpfe der Stuttgart-Abwehr sieht, spielen die nächste Saison eher Verbandsliga. #FCUVfB

11. Grosse Reichweite