Schweizer holt Bronze an den Olympischen Jugend-Sommerspielen

Am vierten Wettkampftag der Olympischen Jugend-Sommerspiele in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires holt der Schweizer Jason Solari Bronze im Luftpistolenschiessen. Es ist bereits die dritte Medaille für die Schweiz. Die Olympischen Jugend-Sommerspiele haben am 6. Oktober begonnen und dauern bis zum 18. Oktober.