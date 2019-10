Schweizer Frauen-Nati siegt weiter: 2:0 gegen Kroatien Auch im dritten EM-Quali-Spiel ist das Schweizer Frauenfussball-Nationalteam erfolgreich und schlägt Kroatien mit 2:0. Die Tore erzielen Ana-Maria Crnogorcevic und Géraldine Reuteler. Raphael Gutzwiller

Trifft in speziellem Spiel: Ana-Maria Crnogorcevic (links). (Peter Schneider/Keystone)

Der Start zur EM-Qualifkation ist dem Frauen-Nationalteam optimal geglückt. Auch das dritte Spiel gewinnt die Schweiz souverän. In Thun steht es am Ende 2:0. Zu verdanken haben dies die Schweizerinnen einer starken ersten Hälfte, in der sie das Spiel komplett dominieren - und Ana-Maria Crnogorcevic.

Zunächst erzielte sie per Kopf nach einem Kopfball von Noelle Maritz das Führungstor, später bereitete sie auch das zweite Tor von Géraldine Reuteler mit einer Flanke vor. Die Schweizerinnen hätten weiter gute Möglichkeit besessen, liessen sie aber reihenweise liegen. So traf Ramona Bachmann die Querlatte.

Mit Crnogorcevic spielte sich ausgerechent die Schweizerin in den Fokus, für die es vor 4512 Zuschauer in Thun ein ganz spezieller Auftritt war. In Thun bestritt die Steffisburgerin ein richtiges Heimspiel und traf zudem auch noch gerade auf ihre zweite Heimat, Kroatien.

Nach einer starken ersten Hälfte folgte in den zweiten 45 Minuten wenig nennenswertes. Die Schweizerinnen brachten den Sieg souverän mit einem 2:0 über die Linie - ohne aber zu glänzen. Nach drei Spielen ist die Bilanz aber makellos: 3 Spiele, 3 Siege, 9:0 lautet das Torverhältnis.