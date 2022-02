Schweizer Cup Trainer Peter Zeidler sagt nach dem Halbfinaleinzug seines FC St.Gallen: «Wir haben sicher keinen Alkohol getrunken» Am Mittwochabend siegten die Ostschweizer im Genfer Vorort Carouge mit 2:1. Auf der langen Heimfahrt wurde vor allem geschlafen. Träumte man schon von Europapokalspielen? Aber gäbe es die überhaupt im Falle eines Cupsieges?

Peter Zeidler in Carouges Stade de la Fontenette. Martial Trezzini/Keystone

Im Cup gibt es Sieger. Oder Verlierer. Als frischgebackener Halbfinalist fuhr der FC St.Gallen in der Nacht auf Donnerstag von Carouge nach Hause, es wurde eine späte Heimkehr ein paar Zeigerumdrehungen nach 3 Uhr in der Früh. Und Jérémy Guillemenot schrieb irgendwann auf den sozialen Medien: «Die Geschichte geht weiter.» Und Leonidas Stergiou:

«Gut gemacht, Jungs. Nächste Runde!»

Ja, die nächste Runde ist erreicht nach dem 2:1 in Carouge. Wer nun aber denkt, im Car der Grünweissen sei auch ein wenig gefeiert worden nach dem neuesten Streich, der liegt falsch. Vielmehr war Schlaf in jenen Stunden Trumpf, schon gar nicht wurde mit Bier oder dergleichen angestossen. Trainer Peter Zeidler sagt: «Wir haben sicher keinen Alkohol getrunken. Er ist der grösste Feind der Regeneration. Und wir wollen ja Freunde, keine Feinde. Deshalb viel Schlaf, gute Laune, gutes Essen - zumal es am Samstag ja bereits weitergeht.»

Challenge-League-Vertreter Yverdon darf zu Hause antreten

Die St.Galler hatten natürlich Grund zur Freude, aber keinen, um abzuheben. Sie müssen nun warten auf die Zuteilung des Halbfinalgegners. Sind sie nun gar der Favorit auf den grossen Wurf, auf diesen schweren Pokal? Zeidler sagt:

«Das hängt von der Auslosung ab. In Lugano oder Luzern wäre es selbstredend schwierig. Aber wir wollen ins Endspiel. Wir haben ja immer laut gesagt, wenn dann wieder Zuschauer erlaubt sind, werden wir dort gewinnen.»

Zeidler wünscht sich in jedem Fall ein Heimspiel in der Runde der letzten Vier. Wenn nun aber Yverdon zum Gegner würde, wäre das nicht möglich. Weil der Unterklassige, aus welchem nachvollziehbaren Grund das auch immer so bestimmt worden war, Heimrecht geniesst. Die Frage soll erlaubt sein, ob diese Regel in einem Halbfinal sinnvoll ist.

Am Pfingstmontag 2021 unterlag der FC St.Gallen im Cupfinal dem FC Luzern. Die St.Galler haben mit dem Cup also noch eine Rechnung offen. Peter Klaunzer/Keystone

Maximal 100'000 Franken vom Verband

Ein Halbfinal in einem Cup, der vom Schweizerischen Fussballverband veranstaltet wird. Wer es wie der FC St.Gallen in diesen Halbfinal geschafft hat, wird vom Verband mit 50'000 Franken entlöhnt, exklusive TV-Einnahmen sowie Erträge beziehungsweise Abzüge, die Gastgeber und Gast in gewissen Runden durch zwei zu teilen haben - ob die Zahlen denn rot sind oder schwarz. So ist es üblich in diesem Wettbewerb. Sollten die St.Galler ins Endspiel einziehen, würden zusätzliche 50'000 Franken vom Verband dazukommen.

Und bei einem Cupsieg: ein Ticket für die dritte Qualifikationsrunde zur Conference League, diesem neuen Uefa-Wettbewerb, den es erst seit Sommer 2021 gibt. Wer sich in dieser dritten Qualirunde in Hin- und Rückspiel durchsetzt, erreicht die Playoffs, bei denen es wieder Hin- und Rückspiel gibt. Wer dann auch diese Hürde nimmt, steht schliesslich in der Gruppenphase des Wettbewerbs. Viele Wege führen in den Europapokal, jener über den Cup ist aber der kürzeste. Würden sich die St.Galler über den Ligabetrieb für Europa qualifizieren wollen, müssten sie die laufende Super-League-Saison auf Rang drei abschliessen. Dieser ist derzeit 16 Punkte entfernt.

Das sind wohl einige zu viel, wenngleich sich die St.Galler mit dem Alkoholverzicht vorbildlich auf die kommende Meisterschaftsaufgabe gegen Servette am Samstagabend, 20.30 Uhr, vorbereiten.