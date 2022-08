Schweizer Cup Der FC Wil steht im Cup vor einer Pflichtaufgabe beim FC Littau – der vor einem Jahr tränenreich gegen YB traf Gegen Littau wird der FC Wil am Samstag kaum ins Schlingern kommen. Der Challenge-League-Leader ist gegen das Team aus der

2. Liga deutlicher Favorit. Auch wenn die Luzerner 2021 im Cup gegen die Young Boys ein gutes Bild abgaben.

Selten hat sich ein Team so sehr über einen Ehrentreffer gefreut: FC Littaus Stefano Izzo (rechts) bejubelt sein Tor zum 1:4 im Cupspiel gegen YB 2021. Bild: Philipp Schmidli/KEY

Beim FC Wil träumt man schon von der nächsten Cuprunde und einem Los gegen einen Super-League-Klub. «Was wäre das für ein Ding, wenn man diesen gleich aus dem Bewerb kegeln könnte», heisst es auf der Wiler Website voller Vorfreude. Zunächst aber steht die erste Runde an: Tatsächlich dürfte der Gegner aus der Zentralschweiz keine grosse Gefahr darstellen.

Der FC Wil spielt am Samstag ab 18 Uhr im Luzerner Vorort beim FC Littau. Das Team aus der 2. Liga hat zum zweiten Mal in Folge die Hauptrunde erreicht. Im vergangenen Jahr gelang immerhin ein Achtungserfolg, als man gegen die Young Boys nicht etwa sang- und klanglos unterging – sondern beim 1:4 sogar zu einem Ehrentreffer kam. Das Ehrentor in der

90. Minute rührte den Littauer Stürmer Stefano Izzo damals zu Tränen.

Der FC Littau wehrt sich gegen YB tapfer: die TV-Zusammenfassung. Video: SRF

Immerhin vor dem damaligen Torschützen müssen sich die Wiler nicht fürchten – er spielt unterdessen bei Emmenbrücke.

Bekanntester Name bei den Luzernern ist wohl jener von Trainer David Andreoli. Der heute 39-Jährige lief in den Nullerjahren knapp hundert Mal für den FC Luzern auf.

Für den FC Wil in der derzeitigen Verfassung wäre alles andere als ein deutlicher Sieg eine Überraschung. Das Team von Brunello Iacopetta, das die Challenge-League-Tabelle anführt, hat sich im Vergleich zur vergangenen Saison in der Verteidigung stabilisiert, ein Grossteil des Teams blieb zudem zusammen. Erst drei Gegentore hat der FC Wil in fünf Pflichtspielen in dieser Saison erhalten. Gut möglich, dass es auch am Samstag so bleibt.